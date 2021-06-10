Привлекают ли мужчин женщины, которые пахнут алкоголем

Не надо упрощать до стереотипа, что женщины после какой-то крупицы выпитого алкоголя кажутся легкодоступными. Все гораздо сложнее и интереснее.

Исследователи давно выяснили, что важную роль в сексуальном возбуждении играют запахи. А среди них – и запах алкоголя.

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"Пахнут сексом"

Эксперимент с алкоголем

Психолог из Канады Робин Уилсон с коллегами из Института исследований в области образования в Онтарио провели интересный эксперимент. Они пригласили 5 женщин и 5 мужчин, которые не находились в то время в браке.

Сначала пары пообщались, а потом поделились с психологами своими впечатлениями. Как те и ожидали, привлекательность друг друга люди оценили более чем сдержанно.

Потом каждой женщине дали немножко алкогольного напитка. Те выпили, а затем снова пошли общаться с мужчинами. Так вот, в этот раз итоги тестирования у всех добровольцев полностью изменились.

Барышни рассказали, что время от времени испытывали сексуальное желание. А мужчины – что поведение женщин практически не изменилась, но почему-то они стали "пахнуть сексом".



Алкоголь вызывает приток крови, в том числе и к половым органам / Фото insplash

Как объяснили это специалисты

Чтобы подтвердили выводы, у участниц эксперимента медики замеряли вагинальное давление. У 4 из 5 он был выше нормы – ведь алкоголь усилил приток крови в эту часть тела.

Ученые сказали, что увеличенное давление крови в районе малого таза у женщин вызвало у них незначительный всплеск производства половых гормонов.

А гормоны в свою очередь синтезировали выброс феромонов.

А дальше молекулы феромонов смешались с парами алкоголя, попали в ноздри мужчин – и сексуально их возбудили. Вот такая занимательная химия.



Какой именно запах алкоголя является наиболее возбуждающим? / Фото insplash

Самый привлекательный запах женщины

Индустрия

Создание привлекательных ароматов – это целая индустрия, которой занимаются множество специалистов-химиков. Ведь от запаха у человека происходит реакция на гормональном уровне.

Так вот, исследователи из Международного института парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов во Франции установили, что ароматы крепких спиртных напитков возбуждают мужчин.

То есть, господам очень нравится, когда мадам пахнут алкоголем, но – не каким попало.

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А вот водка – это водка

Французские парфюмеры убеждены:

Самой успешной и самой яркой нотой, которая прекрасно подходит как мужчинам, так и женщинам, является альдегидный водочный аромат.

Именно он сильнее всех возбуждает сексуальное желание у людей обоих полов.