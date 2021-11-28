Есть несколько способов сказать, что ты стареешь. Особенно когда речь идет о твоей физической форме. В новом видео на ютьюб-канале пауэрлифтера Марка Белла, легендарный тренер по фитнесу Крис Хиншоу демонстрирует то, что, по его мнению, является окончательным показателем долголетия.

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"Это решающий фактор, остаешься ли ты в игре", – говорит он.

Как проверить, в какой ты физической форме

Это испытание проходим босиком. Твоя задача – надеть носки и обуться. А делать это нужно, стоя на одной ноге. Тебе не разрешается опускать эту ногу назад на землю, пока обувь не будет на ней с завязанными шнурками.

"Ты должен сделать это одним движением", – говорит Хиншоу.

Этот тест требует от человека не только хорошего равновесия, но и хорошей подвижности. Все для того, чтобы иметь полный диапазон движений во время надевания носков и обувания. Сначала тест демонстрирует Хиншоу, а затем его должен пройти сам пауэрлифтер Марк Белл.

У меня очень плохое равновесие. Я мог бы практиковать это весь день в течение следующих 10 лет, тогда, возможно, я бы достиг желаемого результата,

– говорит Белл, постоянно пытающийся поднять свой носок с пола в спортзале, стоя на одной ноге.

Смотри на видео, как выполнять этот фитнес-тест:

К сожалению, справиться с этой задачей ему не удалось. Хотя, отмечает пауэрлифтер, он в восторге от этого испытания.

"Я хочу стать лучшим в исполнении простых вещей с собственным весом... Мне будет сложно надеть носки, потому что я не настолько гибок, но чувствую, что хочу над этим поработать", – говорит он.

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