Итак, понятие "вампир" применяют для обозначения людей, которые, находясь рядом, заставляют энергию других исчезать. Из-за чего пострадавшие чувствуют себя истощенными, безвольными и немотивированными.

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Энергетические вампиры – это люди, которые могут сделать твою работу неудовлетворительной, отношения утомительными или заставить тебя очень плохо себя чувствовать, когда ты рядом с ними. Более того, ты можешь продолжать испытывать нехватку энергии, психическую и физическую усталость даже после того, как они уйдут.

Choosing Therapy определяет несколько типов энергетических вампиров

Минимизатор – склонен унижать других и их достижения, заставлять их считать, что они несамодостаточны.

– склонен унижать других и их достижения, заставлять их считать, что они несамодостаточны. Жертва – требует постоянного внимания, преувеличивает свои проблемы и ищет одобрения, имея при этом негативное отношение.

– требует постоянного внимания, преувеличивает свои проблемы и ищет одобрения, имея при этом негативное отношение. Зависимый – не может ничего сделать самостоятельно, всегда нуждается в совете, наставлении и помощи, но не дает столько же в ответ.

– не может ничего сделать самостоятельно, всегда нуждается в совете, наставлении и помощи, но не дает столько же в ответ. Нарцисс – стремится быть в центре каждого разговора и ситуации.

– стремится быть в центре каждого разговора и ситуации. Манипулятор – всегда находит способ обернуть ситуацию так, чтобы сделать именно то, что ему нужно, не считаясь с мнением других.

– всегда находит способ обернуть ситуацию так, чтобы сделать именно то, что ему нужно, не считаясь с мнением других. Контроллер – уверен, что у него есть все ответы, что все знает и что его способ что-либо делать является единственно правильным.

– уверен, что у него есть все ответы, что все знает и что его способ что-либо делать является единственно правильным. Горячий или холодный вампир – постоянно впадает в крайности, все или очень хорошо, или очень плохо.



Энергетические вампиры – это люди, которые могут заставить тебя очень плохо себя чувствовать, когда ты рядом / Фото stockking@freepik

Как можно бороться с энергетическими вампирами

Практикуй асертивное общение. Как объясняет PsychCentral, первый шаг в противостоянии с энергетическим вампиром – это уверенное общение, когда ты хочешь взять все под контроль, говорить четко и не разрешать монополизировать разговор. Ты должен быть жестким и сделать все, чтобы сказать то, что ты хотел.

Как объясняет PsychCentral, первый шаг в противостоянии с энергетическим вампиром – это уверенное общение, когда ты хочешь взять все под контроль, говорить четко и не разрешать монополизировать разговор. Ты должен быть жестким и сделать все, чтобы сказать то, что ты хотел. Установи границы. С энергетическими вампирами они особенно важны, чтобы ты мог защитить себя. Это, например, научиться говорить "нет", просить о том, что тебе нужно, избегать проблемных ситуаций и четко осознавать, чего ты не разрешишь и чего не примешь. И ты должен говорить об этом так, чтобы другие услышали.

С энергетическими вампирами они особенно важны, чтобы ты мог защитить себя. Это, например, научиться говорить "нет", просить о том, что тебе нужно, избегать проблемных ситуаций и четко осознавать, чего ты не разрешишь и чего не примешь. И ты должен говорить об этом так, чтобы другие услышали. Держи дистанцию. Ты не всегда можешь держаться в стороне от энергетических вампиров, особенно когда с ними работаешь вместе или когда они являются твоими боссами. Но важно научиться держать дистанцию, ограничивать общее время или даже уходить прочь, если тебе это необходимо. А если нужно, подумай и о том, можно ли вообще вычеркнуть этого человека из своей жизни.

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