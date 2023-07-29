Они точно знают, как эффективно использовать время и получать максимум выходных. Айда прислушаться к ним и делать все для того, чтобы этот уикенд запомнился и подарил вдохновение на новые свершения.

Стоит внимания Популярный коктейль с украинским характером: как приготовить Berry Breakfast

Итак, пройдемся по советам от успешных людей. Используй каждый из них, чтобы сделать выходные ярче и интереснее.

1. Просыпайся рано

Этот совет дал Роберт Айгер, главный исполнительный директор одной из самых известных анимационных студий. Сам он просыпается каждый день в 04:30.

Да-да, успешные люди не лежат до позднего обеда в постели. Более того, мало кто может себе позволить роскошь отлеживаться даже до 11:00.

Обратим внимание на исследования. Согласно им, наш мозг активнее всего работает 2 – 4 часа после пробуждения. Попробуй на выходных проснуться раньше, выполнить все свои текущие бытовые дела, а уже после этого уделять время отдыху.

2. Нужно иметь план

Без этого не мог вообразить свою жизнь Бенджамин Франклин. Да, успешные люди считают, что очень нужно иметь перечень дел. Более того, его нужно вести также на выходных. Таким образом, ты сможешь не пропустить ни одно дело, которое перенес на уикенд.



Тебе необходимо иметь план на выходные / Фото freepik

3. Забудь о многозадачности

Этот совет дал Тимоти Феррис. Он рекомендует ставить в день не более двух задач. Это позволит тебе добиться наибольшей производительности.

Между тем большинство людей допускает самую распространенную ошибку. Они пытаются втиснуть в ограниченное время едва ли не все. Но это так не работает. Успешные люди знают, что мультизадачность – путь к понижению эффективности и производительности.

4. Уделяй время хобби

Да, успешные люди не только работают днями и ночами. У них тоже есть любимые занятия. И именно им следует выделить немного времени на выходных. Это однозначно положительно повлияет на тебя.

5. Расставляй приоритеты

Соответствующий совет дал Стив Джобс. Да, выходные – лучшее время, чтобы уделять время себе, сбалансировать работу и личную жизнь. Следует уделять время семье, друзьям, близким.

Да, это может не повлиять непосредственно на твою карьеру. Но это положительно повлияет на тебя. У тебя будет большее вдохновение на новые свершения. А это уже гарантирует движение навстречу успеху.



Удели свободное время родным и близким / Фото Seniv Petro

6. Подготовься к следующей неделе

Этот совет дал Джек Дорси, основатель Twitter. За выходные он уже составляет план на следующую неделю. Это же можешь сделать и ты, ведь есть возможность без спешки расписать свои дела, классифицировать их по приоритетности. Все для того чтобы следующие 5 рабочих дней пролетели быстро и принесли желаемые результаты.

Читай также Учимся экономить: как жить с меньшими деньгами, чем ты зарабатываешь

Воспользуйся советами от успешных людей. С их помощью ты сможешь получить максимум от выходных. Желаем классно отдохнуть, а также зарядиться энергией для новых свершений.