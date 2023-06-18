Игнорируя правду и превращая фантазии в реальность, некоторые люди могут чувствовать себя лучше. А также могут мыслить положительно. Они считают, что попустительство безвредной лжи не будет иметь большого значения. Особенно в случаях, когда в результате они будут чувствовать себя бодрыми и веселыми.

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Рассмотрим некоторые распространенные лживые фразы, которые мы склонны говорить себе. Так сказать, ради благих побуждений.

"Я сделаю это позже"

Прокрастинация – это ложь, которую мы говорим себе, чтобы отложить задачи или обязанности. Мы склонны убеждать себя, что в будущем у нас будет больше мотивации или времени. Однако это может привести к увеличению стресса, пропущенных дедлайнов и цикле непродуктивного поведения



Это распространенное вранье вызывает стресс / Фото freepik

"Я не так плох, как другие"

Эта ложь возникает из-за желания почувствовать свое превосходство или отвлечься от личных недостатков. Мы сравниваем себя с другими и используем это как средство повышения самооценки. Однако здоровее сосредоточиться на самосовершенствовании и росте, а не искать одобрения через сравнение.

"Неважно, что думают другие"

Хотя важно обладать чувством собственного достоинства независимо от мнения других, полное отвержение важности обратной связи или перспектив может препятствовать личностному росту. Восприятие конструктивной критики и рассмотрение разных точек зрения может привести к ценным инсайтам и личностному развитию.

"Я ничего не могу сделать, я такой, какой есть"

Эта ложь говорит о том, что мы не способны изменяться или брать на себя ответственность за свои поступки. Она позволяет нам избегать борьбы с отрицательным поведением или повадками, приписывая их постоянной части нашей идентичности.



Так ты оправдываешь лень работать над собой / Фото Drazen Zigic

"Я буду счастлив, когда..."

Эта ложь связывает наше счастье с будущими достижениями или внешними обстоятельствами. Мы убеждаем себя, что когда достигнем определенной цели или приобретем что-то, то, наконец, будем удовлетворены. Однако подлинное счастье состоит в том, чтобы проявлять благодарность и находить радость в настоящем моменте, а не полагаться на будущие результаты.

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Лгать себе – нормально, если это не постоянное явление. Если же ты заметил, что такое мелкое вранье отдаляет тебя от достижения поставленных целей, а также негативно влияет на твою жизнь, то пора с этим наконец что-то делать. Возьми себя в руки!