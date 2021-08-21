Не только сахаром: как разжечь костер лимоном – видео, ставшее хитом в сети

Что делать с лимоном? Лимонад можно, можно добавить его в салат, а можно и просто съесть – с сахаром, например, или с медом.

Но не воспринимай лимон только как пищу! Если ты не знаешь, то мы расскажем, а если знал, то напомним: с помощью лимона можно добыть огонь!

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Добываем искры из лимона

Когда такое может понадобиться

Ну, скажем, на пикнике где-то в лесу, когда в кармане нет ни зажигалки, ни спичек. А зато в рюкзаке завалялись лимон и пара-тройка гвоздей.

Правда, было бы хорошо, чтобы часть из них была немного медными, а друга – чуть оцинкованными, но это уже детали.

Зачем

Дело в том, что здесь сотрудничают химия и физика. Во многих овощах и фруктах есть органические кислоты, которые вступают в реакцию с цинком и при этом выделяют тепло.

Сок плода в этом случае является электролитом, который удерживает энергию, а цинковые и медные изделия являются катодом и анодом (школьный курс физики, да).



Катод, анод, электролит – и все это в лимоне / Скриншот с видео NorthSurvival

А сейчас, собственно, о видео

Оно появилось еще в 2016 на ютуб-канале NorthSurvival, и с тех пор набрало более 25 миллионов просмотров! В нем показано такую инструкцию, как разжечь костер лимоном:

Лимон немного разминаешь, чтобы лопнули сокосодержащие жилки.

Далее в один ряд втыкаешь туда оцинкованные гвозди, а во второй где-то на расстоянии в сантиметр – медные.

После этого их соединяешь проводом и оголяешь кончики.

Вот и все – ты сделал небольшой, но вполне рабочий аккумулятор. И пока в лимоне есть сок, он будет производить немного электричества. Которого вполне хватит, чтобы выдать искру, а ею уже зажечь сухой трут или тонкую бумагу.

Пользуйся на здоровье! А вот и собственно, видео, о котором шла речь: