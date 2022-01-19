С этой целью бодибилдер и фитнес-блогер Мэтт Морсия, более известный как MattDoesFitness, высказался по этому поводу. В недавней публикации в инстаграме он провел своих подписчиков через 10-минутную трансформацию. Во время нее он показал, как просто красивое и рельефное тело может стать удивительным. Все для того, чтобы ты больше не велся на популярные марафоны и фото "До" и "После".

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Как за считанные минуты стать более накачанным

Конечно, Морсия в любом случае достаточно накачан. Но, как он объясняет, с большим количеством естественного освещения, заливающего комнату, даже его телосложение может выглядеть размыто. Кроме того, на изображении "До" он не напрягает пресс, а это значит, что его пресс не так выразителен.

Но потом наступает "трансформация". Морсия начинает с того, что закрывает жалюзи в своем домашнем спортзале, чтобы контролировать освещение. Он также включает свет в комнате и включает отопление, пока он там. А следующий шаг – место, где действительно происходит колдовство.



Фото ДО и ПОСЛЕ трансформации отличаются существенно / Скриншот с видео

Очень важно, я собираюсь сделать помпу. Я начну с отжиманий, сгибаний рук и подъемов гантели в сторону. Всего пара подходов, очень лёгких подходов. Все для того, чтобы произошел дополнительный приток крови к мышцам,

– говорит он.

Морсия завершает свою трансформацию, оббрызгивая себя водой – "достаточно странно", – говорит он, – перемещает камеру выше, чтобы подчеркнуть его V-образный торс, а также напрягает пресс настолько сильно, насколько может.

Смотри на видео, как происходила трансформация тела Мэтта Морсии за считанные минуты:

И вот трансформация тела "ДО" и "ПОСЛЕ". Это заняло около семи минут. Поэтому, прежде чем судить или сравнивать себя с кем-нибудь в социальных сетях, просто имейте в виду, что это они в лучшем свете. Это не отражение того, как они выглядят большую часть времени,

– отмечает Морсия.

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А еще демонстрация Мэтта Морсия позволяет тебе по-другому взглянуть на все эти марафоны с трансформации. Не исключено, что под настоящими результатами тебе подсовывают "кота в мешке". Если ты видишь, что фотографии сделаны при совершенно разном освещении – это уже должно тебя заставить задуматься. По всей вероятности, тебя пытаются ввести в заблуждение!