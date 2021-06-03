Сразу же заметим, что Рианна выглядит потрясающе. Звезда не только обнажилась перед камерами, но и традиционно показала своим поклонникам соблазнительные формы. Интересно, что над фотографиями и стилем она работала самостоятельно.
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Как уверяет главный редактор Vogue Эммануэль Фарнети, певица самостоятельно выбирала наряд, позировала и фотографировала. Поэтому на фотографиях она чувствовала себя максимально уверенно и комфортно. Все для того, чтобы подписчики Рианны были в восторге от фотографий.
Неудивительно, что они буквально засыпали свою кумирку комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя
- "Наша королева";
- "Мы не были к этому готовы";
- "Ты лучше делаешь все сама";
- "Девочка, я здесь ради твоей энергии";
- "Это настоящее пламя".
Но были и те, кто под постом писал, что не может дождаться обещанного альбома. Мы, к слову, тоже были бы не против услышать что-то новенькое от певицы. А то нижнее белье и купальники – это круто, но ее творчество ничто не может переплюнуть.
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