Сразу же заметим, что Рианна выглядит потрясающе. Звезда не только обнажилась перед камерами, но и традиционно показала своим поклонникам соблазнительные формы. Интересно, что над фотографиями и стилем она работала самостоятельно.

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Как уверяет главный редактор Vogue Эммануэль Фарнети, певица самостоятельно выбирала наряд, позировала и фотографировала. Поэтому на фотографиях она чувствовала себя максимально уверенно и комфортно. Все для того, чтобы подписчики Рианны были в восторге от фотографий.

Неудивительно, что они буквально засыпали свою кумирку комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя

"Наша королева";

"Мы не были к этому готовы";

"Ты лучше делаешь все сама";

"Девочка, я здесь ради твоей энергии";

"Это настоящее пламя".

Но были и те, кто под постом писал, что не может дождаться обещанного альбома. Мы, к слову, тоже были бы не против услышать что-то новенькое от певицы. А то нижнее белье и купальники – это круто, но ее творчество ничто не может переплюнуть.