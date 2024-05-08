Для чего на самом деле предназначены ручки над дверьми в автомобиле и другие полезные мелочи
8 мая 2024, 12:39Читати новину українською
Источник:Mirror
Ручка есть над каждой дверью автомобиля, и предназначена она не только для того, чтобы держаться, когда водитель проходит повороты немного быстрее, чем ты хотел бы. На самом деле она нужна людям с ограниченной мобильностью.
Пользователь колесного кресла или любой, кому не хватает силы в ногах, может использовать эти ручки для того, чтобы сесть в автомобиль или выйти из него. А также для стабильности во время маневрирования в удобном положении.
Смотри также Подготовь пикник, библиотеку и птиц: меткие идеи для самого милого первого свидания
Вот еще 5 полезных функций в авто, о которых ты, возможно, не знал
- Локатор топливного бака – чтобы в арендованном или одолженном автомобиле, заезжая на заправку, видеть, с какой стороны надо заправляться. Возле большинства датчиков уровня бензина есть маленькая стрелка, которая указывает, с какой стороны расположен бак.
- Индикаторы состояния дороги. Если обратишь внимание на приборную панель нового автомобиля, во время поездок в холодные дни ты можешь заметить необычный индикатор, напоминающий дорогу со снежинками. Это предупреждение, что внешняя температура достаточно низкая и дороги могли замерзнуть.
- Контроль устойчивости. Во время движения по мокрой или обледенелой дороге ты можешь иногда замечать вспышки светового индикатора, изображающие занос маленького автомобиля. Это признак, что система курсовой устойчивости мгновенно активировалась, чтобы удержать тебя на траектории. Датчики определяют, что автомобиль поворачивает слишком сильно (готовясь к развороту) или недостаточно (рискуя съехать с дороги), и применяют тормоза на одном или нескольких колесах, чтобы справиться с поворотом.
- Монитор давления в шинах. С 2008 года все новые автомобили оснащают датчиками, которые следят за давлением в шинах. Если заканчивается воздух, индикатор на приборной панели, который обычно имеет форму поперечного сечения шины с восклицательным знаком, предупредит об этом. В некоторых моделях индикатор даже указывает, какая именно шина теряет воздух.
- Передние противотуманные фары. Это дополнительный набор небольших осветителей, расположенных под фарами и задними фонарями. Почти все автомобили имеют такие сзади, но именно спереди они могут быть наиболее полезными для водителя, ведь обеспечивают тому больше визуальных ориентиров во время тумана или снегопада, когда дорогу впереди трудно разглядеть.