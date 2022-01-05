На этот раз 55-летняя актриса решила изрядно взбудоражить пользователей инстаграма. А сделала она это посредством эффектного фото, которое выложила в сети. На фотографии Сальма Хайек позирует за столиком в стильном купальнике с леопардовым принтом. А самое ценное, что он выигрышно подчеркивает незаурядный бюст красавицы.
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Мы в восторге от Сальмы Хайек. А вместе с нами – ее миллионная армия поклонников. Неудивительно, что подписчики актрисы засыпали ее не только лайками, но и комментариями:
- "Потрясающая. Мне нравится твой купальник";
- "Как ей может быть 55 лет?";
- "Наша прекрасная мексиканская богиня";
- "А ее близнецы все растут";
- "Самая лучшая женщина на Земле";
- "Тобою можно любоваться вечностью";
- "Роскошная и сексуальная".
Пышные формы Сальмы Хайек порадовать подписчиков / Фото с инстаграма Хайек
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Следить за Сальмой Хайек в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что не отказывай себе в нем. Для этого достаточно только одного клика, чтобы стать частью армии поклонников актрисы. Гарантируем тебе понравится то, что она регулярно выкладывает в сети.