Сальма Хайек похвасталась роскошным телом в купальнике: горячее фото
54-летняя актриса Сальма Хайек не перестает поражать своих подписчиков в инстаграме роскошными изгибами. На этот раз красавица выложила в сеть фото, на котором позирует в купальнике. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Сальмы Хайек
Поклонники актрисы поражены идеальным телом звезды фильма "От заката до рассвета".
Тебе понравится Сексуальная модель взбудоражила пользователей сети соблазнительными изгибами: горячее видео
54-летняя Сальма Хайек в очередной раз доказала своим подписчикам в инстаграме, что она еще достаточно горяча. Соблазнительная актриса не перестает выкладывать в сеть фотографии, на которых она позирует в купальниках. Этим звезда хочет показать всем, что ее тело идеальное, а цифры в паспорте – только цифры. Наслаждайся роскошными изгибами Сальмы Хайек вместе с нами!
Сальма Хайек снялась в красном купальнике / Фото с инстаграма Сальмы Хайек
Подписчики актрисы поражены ее невероятным телом, поэтому они решили буквально засыпать звезду комментариями в инстаграме:
- "Очень сексуальная";
- "Милая и красивая";
- "Люблю тебя";
- "Она очень горячая";
- "Почему ты такая безупречная?";
- "Ты выглядишь великолепно в красном".
Наслаждайся Соблазнительная американская модель похвасталась ягодицами в купальнике: горячие фото 18+
Мы тоже в восторге от 54-летней Сальмы Хайек. Она заслуживает не только на твой лайк, но и на подписку. Тем более что на ее странице в инстаграме порой бывают еще жарче фотографии актрисы!
Поделиться новостью