54-летняя актриса Сальма Хайек не перестает поражать своих подписчиков в инстаграме роскошными изгибами. На этот раз красавица выложила в сеть фото, на котором позирует в купальнике. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Сальмы Хайек

Поклонники актрисы поражены идеальным телом звезды фильма "От заката до рассвета".

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54-летняя Сальма Хайек в очередной раз доказала своим подписчикам в инстаграме, что она еще достаточно горяча. Соблазнительная актриса не перестает выкладывать в сеть фотографии, на которых она позирует в купальниках. Этим звезда хочет показать всем, что ее тело идеальное, а цифры в паспорте – только цифры. Наслаждайся роскошными изгибами Сальмы Хайек вместе с нами!



Сальма Хайек снялась в красном купальнике / Фото с инстаграма Сальмы Хайек

Подписчики актрисы поражены ее невероятным телом, поэтому они решили буквально засыпать звезду комментариями в инстаграме:

"Очень сексуальная";

"Милая и красивая";

"Люблю тебя";

"Она очень горячая";

"Почему ты такая безупречная?";

"Ты выглядишь великолепно в красном".

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