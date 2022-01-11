Самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается большинство пар

У каждой пары есть проблемы. Но иногда они могут становиться настоящей угрозой для отношений. И именно на них мы попытаемся заострить внимание.

К твоему вниманию основные проблемы, которые могут стать причиной завершения счастливых отношений. К счастью, надо всем можно поработать, чтобы не поставить крест на том, что вы строили в течение многих лет.

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1. Тоска

Рутинная, приземленная жизнь становится нормой через определенный промежуток времени. И, к сожалению, актуально это и для общения. Итак, когда вы сидите рядом друг с другом и постоянно смотрите в смартфон или ноутбук, близость вылетает через окно.

Итак, лучший способ поработать над этим, – гулять без гаджетов, ходить на свидание, заниматься общими делами.

Тренируйтесь вдвоем, делайте что-нибудь, чему вы уделяете одинаковое внимание в общем смысле.



Тоска способна разрушить даже самые счастливые отношения / Фото Gigi

2. Эмоциональная недоступность

Многие пары постепенно становятся эмоционально недоступными друг другу.

Неудивительно, что между вами начинает выветриваться та связь, которой вы могли похвастаться раньше. Ежедневный стресс на работе и другие факторы часто могут негативно отразиться на отношениях. Что и становится причиной того, что вы чувствуете себя отстраненными друг от друга.

3. Сексуальные проблемы

Спустя время у пар возникает и эта проблема. И здесь нет ничего удивительного: то нет настроения, то нет времени. Многие пары перестают экспериментировать и пробовать разные вещи не только в жизни, но и в постели. Это и делает интимную жизнь однообразной и предсказуемой.

И хотя секс сложно назвать основой счастливых отношений, без него они будут постоянно напряженными.



Проблемы в сексуальном плане тоже негативно влияют / Фото Somnox Sleep

4. Постоянное нытье

Партнеры часто начинают придираться друг к другу. Происходит это из-за стресса и даже осознанного, безответственного поведения другого. Иногда один партнер даже принимает другой путь как должное, и это еще больше портит ситуацию.

Постоянных жалоб и такого волнения можно легко избежать, если выслушать друг друга, спросить, как прошел день, как работа, что беспокоит.

5. Зависимость

У каждого из нас есть определенные зависимости. Но не каждый умеет с ними сражаться. И хуже всего, когда они начинают оказывать большое влияние на настроение и самочувствие. Например, ярый геймер будет нервничать из-за того, что не может пройти новый уровень игры.

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Поговори со своей возлюбленной, если вы столкнулись с одной или сразу несколькими проблемами. Сходите к терапевту или консультанту, если можете. Не стоит думать о завершении отношений сразу. Работайте над ними, чтобы быть счастливыми подольше.