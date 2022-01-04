Запомни раз и навсегда, что отношения не строятся только на сексе. Для их счастливого и полноценного функционирования необходимо еще несколько важных факторов. И именно на них мы заострим наше внимание!

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5 привычек счастливых пар

1. Они держатся за руки

Это очень простой и интимный акт, подчеркивающий чувство близости. И хотя это не столь эффектно выглядит, как пожирание друг друга на скамейке, но это гораздо важнее. Более того, когда вы держитесь за руки, вы показываете другим, что вы вместе. И что эта девушка украла твое сердце.



Это подчеркивает чувство близости между партнерами / Фото Brooke Cagle

2. Они общаются

Это невозможно переоценить. А все потому, что общение – кислород для общения. Так что ты должен находить возможность говорить со своей девушкой. Все для того, чтобы между вами не было каких-то недомолвок, которые станут причиной конфликтных ситуаций.

3. Делятся своими чувствами

Если держать свои чувства при себе, твоя партнерша не узнает, насколько ты ее любишь. Ты должен ей это сказать. Прояви чувства. Это могут быть как действия, так и слова. Помогай ей, когда она нуждается в этом, или подбадривай в ситуациях, когда она готова сдаться.



Не стесняйся говорить ей о своих чувствах / Фото Candice Picard

4. Выражают благодарность

Партнеры часто забывают выражать друг другу благодарность, когда это нужно сделать. Принятие друг друга как должное приведет к ссорам и дальнейшему разрушению отношений. Да и от простого "спасибо" тебе язык не отсохнет, а ей точно будет приятнее, ведь ты оценил ее старания.

5. Занимаются делами вместе

Упражняйтесь в совместных занятиях, чтобы вы вдвоем могли проводить как можно больше времени. Это здоровый способ восстановить связь с партнершей, если у вас часто не хватает времени, чтобы просто побыть вдвоем. Вы можете, например, заняться общим хобби или посмотреть любимый фильм. Это простые, но реальные способы увеличить количество времени, проведенного вдвоем.



Совместное приготовление пищи сближает партнеров / Фото Soroush Karimi

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