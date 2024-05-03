Это стоит увидеть: самый большой мурал с изображением Залужного создали в Киеве

Изображение бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного разместили на одном из домов столицы. Этот мурал стал крупнейшим в Украине такого рода.

Известно, что площадь мурала составляет более 120 квадратных метров, а его созданию посвятили 13 часов. Расположено изображение в Святошинском районе Киева на улице Котельникова, 51.

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В Киеве появился самый большой в Украине мурал с Залужным

Главный автор рисунка – Евгений Кучер. Он убежден, что нельзя забывать пережитую историю и тех, "благодаря кому мы смогли эту историю переживать".

Я чувствую обязанность освещать важное. Озвучивать и показывать голос с улиц. Несмотря на то, что в Украине стрит-арт-культуру недооценивают, я считаю, что именно она задает направление течения для размышлений,

– говорит художник.

Мурал с Залужным в Киеве на 120 "квадратов" / Смотри фото из инстаграма Евгении Фуллен

Авторы говорят, что создали в Киеве крупнейший в Украине мурал с изображением экс-главкома Валерия Залужного.

Валерий Залужный для меня лично – символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну, он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину!

– написала по этому поводу в соцсетях руководительница проекта и художница Евгения Фуллен.

Заметим, в ноябре 2023 в Киеве депутаты временно запретили создание новых стенописей – до заключения утвержденного городскими властями механизма согласования эскизов. Сделать это обещали за 3 месяца, и уже в марте Киевсовет действительно утвердил положение об ответственной комиссии.

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который руководил армией от начала большого российского вторжения, ушел в отставку. На его место стал Александр Сырский. А 7 марта Президент Украины Владимир Зеленский согласовал Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Несколько слов о других муралах Киева