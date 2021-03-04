Соблазнительная Сара Андервуд в очередной раз порадовала своих подписчиков в инстаграме. На этот раз 36-летняя звезда покера приняла душ посреди леса. И сделала она это, конечно же, в довольно откровенной одежде. Все как она любит. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Сара Андервуд любит провоцировать своих поклонников соблазнительными фотографиями в сети. На этот раз она снялась в откровенном наряде, в котором принимала душ посреди леса. Настоящая русалка. Айда смотреть горячие фото, которыми она взбудоражила своих подписчиков.

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"Наличие сантехники – это чудо. Этот душ навсегда станет моим счастливым местом", – написала она под постом.

Поклонникам Сары понравилось "бикини из футболки", в котором она снялась, принимая душ. Поэтому мы не удивлены, что они буквально засыпали красавицу комплиментами:

"Это так прекрасно";

"Могу ли я помыть тебя сзади?";

"Хорошая фотография и мокрая. Это горячо и сексуально";

"Сара, моя любовь. Ты всегда замечательная и сексуальная";

"Естественная красота";

"Такие замечательные ягодицы".

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