Очаровательные и соблазнительные: знакомимся с любимыми футболистов сборной Украины

Украина 17 июня сыграет свой первый матч в рамках Евро-2024 с Румынией. По этому случаю мы предлагаем познакомиться с красавицами, которые идут бок о бок с нашими футболистами – их любимыми женами и девушками.

В рубрике #Девушка_дня на Men 24 будет сразу несколько красавиц. Они те, кто вдохновляет, поддерживает и помогает футболистам нашей сборной. Поэтому, айда с ними знакомиться вместе!

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Любимые футболистов сборной Украины

Обратим внимание, что ориентировочный состав сборной Украины в поединке с Румынией таков: Андрей Лунин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виталий Цыганков, Михаил Мудрик, а также Артем Довбик.

Давайте наконец познакомимся с женами и любимыми части из футболистов нашей сборной.

Анастасия Лунина

Карина Тимчик

Маргарита Степаненко

Роксана Малиновская

Юлия Довбик

Марина Галаган

Анна Реброва

Жена Андрея Лунина, вратаря сборнойЖена Александра Тымчика, защитника сборнойЖена Тараса Степаненко, полузащитника сборнойЖена Руслана Малиновского, полузащитника сборнойЖена Артема Довбика, нападающего сборнойНевеста Анатолия Трубина, вратаря сборнойЖена Сергея Реброва, главного тренера сборной

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Держим кулачки за наших ребят и желаем им только побед! Помни, что сейчас особенно важно поддерживать своих. Поэтому, если есть возможность, воздержись от критики нашей сборной. Если соответствующий соблазн возникает – лучше сделай донат или репост важного сбора!