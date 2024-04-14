Понятное дело, что чрезвычайно сложно себе представить просмотр матча без бутылки любимого хмельного напитка. Но мало кому нравится, когда из нее стекает вода из-за того, что в ведерке лед растаял. Men 24 знает, как этого избежать!

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Как сделать, чтобы лед не таял в ведерке

Тебе понадобится:

Ведерко для льда;

Кухонная соль;

Вода;

Формочки для льда;

И, понятное дело, пиво, которое мы заботливо погрузим в ведерко.

Итак, если тебе надоело, что из бутылки с пивом немилосердно стекает вода, когда ты вынимаешь его из ведерка со льдом, то этот лайфхак убережет твои нервные клетки. Слушай и запоминай. Обратим внимание, что мы проверили один из лайфхаков из сети и разрушили его до основания. Он настолько недейственный, что повторять его не стоит!

Вместо этого мы предлагаем тебе, чтобы лед дольше сохранял свою температуру и не таял, добавить соли в воду перед его созданием.

Это позволит кубикам медленнее таять и держать напитки холодными дольше. Таким образом мы сможем достичь того, чтобы лед не таял и вода не скапливалась в ведерке. Правда, следует понимать, что это не какой-то безумный трюк, который позволит иметь чуть ли не вечный лед.

Что же советовали в лайфхаке из сети?

В нем предлагали кубики льда посыпать солью. Мол, это позволит льду стабилизироваться и не превращаться в воду. Но, видимо, у авторов этого лайфхака были такие себе знания в школе.



Слева кубик, присыпан солью, справа – нет / Фото редакции Men 24

Ученые, пишет Adventure Ready, призывают использовать соль для того, чтобы растопить лед, который образовался. Для этого предлагают посыпать ее поверх льда и наблюдать за тем, как он превращается в воду. Мы так и сделали и убедились в правоте ученых. Как утверждают они, соль разрушает кристаллы льда и заставляет их быстрее таять.

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Если любишь пить вино – тогда тебе однозначно стоит ознакомиться с этим лайфхаком. С его помощью можно откупорить бутылку любимого напитка, если под рукой не нашлось штопора. Гарантируем, то зрелищное занятие.