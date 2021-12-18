Как сделать, чтобы твои джинсы прослужили как можно дольше: 6 привычек

Уж сложно представить свой гардероб без джинсовой одежды. Она не только универсальна, но и удобна. Мы же расскажем, какие привычки помогут прослужить ей гораздо дольше.

Возьми на вооружение эти советы, чтобы твои любимые джинсы радовали тебя не один сезон. Сразу же заметим, что все эти повадки максимально легки и их несложно выработать. Все для того, чтобы ты мог как можно дольше наслаждаться одеждой, которая тебе нравится.

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1. Приоритет стирки

Не стоит стирать джинсы слишком часто. Эта ткань, хоть и максимально крепкая, тоже может разрушаться со временем. Поэтому мы рекомендуем стирать джинсы не чаще раза в две недели. Если же ты носишь их не каждый день, то отправлять в стиральную машину такую ​​одежду стоит через месяц или два.

Чем реже ты стираешь джинсы, тем дольше они будут сохранять свой внешний вид.



Не стоит стирать джинсы каждую неделю / Фото PlanetCare

2. Откажись от кондиционеров

Для денима они не нужны. Ты можешь не только испортить цвет, но и тактильные ощущения. Предпочитай простой стиральный порошок. Твоя же задача – просто избавиться от грязи, а также освежить любимые джинсы. Кондиционер лучше оставить для теплых свитеров и пижам.

3. Приучи себя удалять пятна

Следует также помнить, что стиральные машины – свирепый враг джинсовой ткани. То же касается и сушилок. Например, если ты посадил пятно, то его лучше просто убрать. Незначительная грязь однозначно не нуждается в том, чтобы ты сразу же бросал джинсы в стиральную машину.

Устраняй пятна точечно. Если же это не помогло, тогда можешь отправить джинсы в стиральную машину.

4. Всегда используй холодную воду

В стиральной машине или вручную холодная вода не позволяет волокнам развязаться так сильно, как теплая. А еще она не будет вымывать столь сильно цвет. Так что после стирки твои джинсы не потеряют свой внешний вид.



Стирай джинсы в холодной воде / Фото Jan Antonin Kolar

5. Освежи джинсы на солнце

Ты уже слышал, что прибавить свежести джинсам можно с помощью морозильной камеры. Мы ведь знаем еще один метод – солнечные ванны. Достаточно всего 10 – 15 минут, чтобы неприятный запах исчез. Идеальный лайфхак, который можно использовать, например, летом.

6. Изучай этикетку перед покупкой

Основная привычка при работе с джинсовой тканью – проверка этикетки перед покупкой. Идея заключается в том, что ты покупаешь одежду, в состав которой преимущественно входит хлопок. Это гарантирует тебе отличное качество и несколько сезонов ношения.

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Выработай эти привычки, чтобы твои джинсы прослужили тебе как можно дольше. Это не только сэкономит тебе деньги, но позволит всегда быть на высоте, одевая любимую одежду.