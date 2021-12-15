Нет ничего плохого в том, чтобы быть недостаточно высоким. Но это не значит, что нужно буквально забить на все модные советы. К твоему вниманию несколько ошибок, которые допускают большинство мужчин. Именно они делают тебя еще более низким, а твое тело лишают правильных пропорций. Не поступай так!

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Носишь слишком длинные штаны

В очень длинных брюках хорошо то, что их всегда можно подрезать. Но плохо то, что ты вообще их купил. Все потому, что они зрительно укорачивают твой силуэт. Более того, накопление ткани снизу никогда не добавляет тебе стиля.

Тебе нужно выбирать штаны, которые не собираются складками внизу. Иначе никак.



Избегай слишком длинных брюк / Фото Ben White

Носишь слишком короткие штаны

Ты не поверишь, но слишком короткие штаны тоже делают твои ноги короче. Помните, что брюки должны хорошо сидеть на тебе. Только это позволит им визуально удлинить силуэт. Но и здесь нужно быть очень осторожными, чтобы сохранять правильную пропорцию.

Выбираешь неправильные принты

Ты можешь носить брюки с принтами или узорами, но ты должен знать: слишком эффектные или большие рисунки могут укоротить рост. То же касается и полос: горизонтальные линии сделают тебя шире и короче. Поэтому всегда предпочитай брюки с вертикальными линиями.



Предпочитай вертикальную полоску или хоть квадратики в принте / Фото JUNHØ

Носишь слишком свободные штаны

Такие штаны придают объему внизу. Поэтому это тоже делает тебя визуально более низким и более приземленным. Важно, чтобы талия брюк охватывала твою талию. В противном случае есть шансы, что твой верх будет казаться слишком массивным, а низ – мизерным.

Если брюки слишком мешковатые внизу, ты легко можешь выглядеть неряшливо. Особенно если они слишком длинные. Возвращаемся к первому пункту.

Ты не ходишь к портному

Следует понимать, что множество брендов шьют одежду под свои шаблоны. А вот природа со всем ее разнообразием заставляет тебя либо носить то, что уже есть, либо наведываться к портному. Он позволит тебе отрегулировать штаны так, чтобы они идеально сидели на тебе.

Помни, что большинство вещей идеально сидят только на манекенах. Если ты – не один из них, то тебе точно стоит подружиться с портным.

Ты подкатываешь штаны

Конечно, ты можешь это делать со своими джинсами, чтобы придать образу определенной лёгкости. Но здесь нужно понимать, что слишком большие манжеты внизу могут визуально отнять у тебя несколько сантиметров от роста. Можешь позволить себе эту роскошь?



Подкатанные снизу брюки могут укоротить твой силуэт / Фото rayul

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Избегай этих ошибок во время ношения брюк. Если же тебя природа наградила длинными ногами, то тебе очень сильно беспокоиться не стоит. Но все же лучше не носить слишком мешковатые штаны, а также избегать складок внизу. Они не украшают ни одного мужчину.