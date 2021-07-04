Как сделать спрей от насекомых в домашних условиях: простые рецепты

Едва ли не каждый из нас был в такой ситуации, когда крошечное насекомое создавало гигантские проблемы – либо кусачестью, либо жужжанием. И при этом, как назло, репеллента под рукой нет и взять его негде!

Так вот, средство против насекомых может быть не только магазинным, но и самодельным. И сделать его на самом деле не так уж и трудно.

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Да, он не будет идеальным, и распылять его нужно чаще, но – он все же будет эффективным, а в придачу еще и не будет пахнуть "химией".

Самодельное средство против насекомых

Состав

Состав самодельных средств против насекомых можно увидеть в почти каждом магазине. Это в основном эфирные масла (концентраты экстрактов различных растений или семян) и яблочный уксус. И, конечно, вода – лучше, чтобы дистиллированная.

Эфирные масла хорошо работают против насекомых:

Лимонный эвкалипт – лучший вариант.

Также хорошие – розмарин, гвоздика, лаванда.

Герань и кедр – хорошо работают против клещей.

Для приготовления средства против насекомых надо 50 – 100 капель эфирного масла (одного или комбинаций из упомянутых выше) на четверть литра жидкости. Туда же следует добавить яблочный уксус (или водку).

Еще один "ингредиент" средства против насекомых – это бутылка с пульверизатором. Что же, о ее наличии дома надо позаботиться заранее. Иначе средство придется втирать, а это не такая уж приятная процедура.



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Вот два простых, но крайне эффективных рецепта спрея против насекомых

Рецепт эффективного средства против насекомых с водкой:

Полстакана воды.

Полстакана водки.

20 капель масла герани.

20 капель лимонного эвкалиптового масла.

10 капель кедрового масла.

10 капель ванильного масла.

10 капель масла розмарина.

Если же есть яблочный уксус, то используем его вместо водки (в таком случае можно и масел давать значительно меньше):

Полстакана воды.

Полстакана яблочного уксуса.

20 капель лимонного эвкалиптового масла.

10 капель кедрового масла.

10 капель масла розмарина.

При любом рецепте все ингредиенты нужно залить в бутылку с пульверизатором и хорошо потрясти. Трясти бутылку, к слову, желательно перед каждым применением.

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