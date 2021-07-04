Так от, засіб проти комах може бути не тільки магазинним, а й саморобним. І зробити його насправді не так вже й важко.

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Так, він не буде ідеальним, і розпилювати його треба частіше, але – він таки буде ефективним, а на додачу ще й не пахнутиме "хімією".

Саморобний засіб проти комах

Складники

Складники саморобних засобів проти комах можна побачити у мало не кожному магазині. Це здебільшого ефірні олії (концентрати з екстрактів різних рослин або насіння) та яблучний оцет. І, звісно, вода – краще, щоб дистильована.

Які ефірні олії добре працюють проти комах:

Лимонний евкаліпт – найкращий варіант.

Також хороші – розмарин, гвоздика, лаванда.

Герань і кедр – добре працюють проти кліщів.

Для приготування засобу проти комах треба 50 – 100 крапель ефірної олії (однієї, або комбінацій зі згаданих вище) на чверть літра рідини. Туди ж слід додати яблучний оцет (або горілку).

Мало не забули! Ще один "інгредієнт" засобу проти комах – це пляшка з пульверизатором. Що ж, про її наявність вдома треба подбати заздалегідь. Інакше засіб доведеться втирати, а це не така вже й приємна процедура.



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Ось два прості, але вкрай ефективні рецепти спрею проти комах

Рецепт ефективного засобу проти комах із горілкою:

Пів стакана води.

Пів стакана горілки.

20 крапель олії герані.

20 крапель лимонної евкаліптової олії.

10 крапель кедрової олії.

10 крапель ванільної олії.

10 крапель олії розмарину.

Якщо ж є яблучний оцет, то використовуємо його замість горілки (у такому випадку можна й олій давати значно менше):

Пів стакана води.

Пів стакана яблучного оцту.

20 крапель лимонної евкаліптової олії.

10 крапель кедрової олії.

10 крапель олії розмарину.

За будь-якого рецепту всі інгредієнти треба залити в пляшку з пульверизатором і добре потрусити. Трусити пляшку, до слова, бажано перед кожним застосуванням.

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