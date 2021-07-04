Так вот, средство против насекомых может быть не только магазинным, но и самодельным. И сделать его на самом деле не так уж и трудно.
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Да, он не будет идеальным, и распылять его нужно чаще, но – он все же будет эффективным, а в придачу еще и не будет пахнуть "химией".
Самодельное средство против насекомых
Состав
Состав самодельных средств против насекомых можно увидеть в почти каждом магазине. Это в основном эфирные масла (концентраты экстрактов различных растений или семян) и яблочный уксус. И, конечно, вода – лучше, чтобы дистиллированная.
Эфирные масла хорошо работают против насекомых:
- Лимонный эвкалипт – лучший вариант.
- Также хорошие – розмарин, гвоздика, лаванда.
- Герань и кедр – хорошо работают против клещей.
Для приготовления средства против насекомых надо 50 – 100 капель эфирного масла (одного или комбинаций из упомянутых выше) на четверть литра жидкости. Туда же следует добавить яблочный уксус (или водку).
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Вот два простых, но крайне эффективных рецепта спрея против насекомых
Рецепт эффективного средства против насекомых с водкой:
- Полстакана воды.
- Полстакана водки.
- 20 капель масла герани.
- 20 капель лимонного эвкалиптового масла.
- 10 капель кедрового масла.
- 10 капель ванильного масла.
- 10 капель масла розмарина.
Если же есть яблочный уксус, то используем его вместо водки (в таком случае можно и масел давать значительно меньше):
- Полстакана воды.
- Полстакана яблочного уксуса.
- 20 капель лимонного эвкалиптового масла.
- 10 капель кедрового масла.
- 10 капель масла розмарина.
При любом рецепте все ингредиенты нужно залить в бутылку с пульверизатором и хорошо потрясти. Трясти бутылку, к слову, желательно перед каждым применением.
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