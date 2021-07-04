Так вот, средство против насекомых может быть не только магазинным, но и самодельным. И сделать его на самом деле не так уж и трудно.

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Да, он не будет идеальным, и распылять его нужно чаще, но – он все же будет эффективным, а в придачу еще и не будет пахнуть "химией".

Самодельное средство против насекомых

Состав

Состав самодельных средств против насекомых можно увидеть в почти каждом магазине. Это в основном эфирные масла (концентраты экстрактов различных растений или семян) и яблочный уксус. И, конечно, вода – лучше, чтобы дистиллированная.

Эфирные масла хорошо работают против насекомых:

  • Лимонный эвкалипт – лучший вариант.
  • Также хорошие – розмарин, гвоздика, лаванда.
  • Герань и кедр – хорошо работают против клещей.

Для приготовления средства против насекомых надо 50 – 100 капель эфирного масла (одного или комбинаций из упомянутых выше) на четверть литра жидкости. Туда же следует добавить яблочный уксус (или водку). 

комары
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Вот два простых, но крайне эффективных рецепта спрея против насекомых

Рецепт эффективного средства против насекомых с водкой:

  • Полстакана воды.
  • Полстакана водки.
  • 20 капель масла герани.
  • 20 капель лимонного эвкалиптового масла.
  • 10 капель кедрового масла.
  • 10 капель ванильного масла.
  • 10 капель масла розмарина.

Если же есть яблочный уксус, то используем его вместо водки (в таком случае можно и масел давать значительно меньше):

  • Полстакана воды.
  • Полстакана яблочного уксуса.
  • 20 капель лимонного эвкалиптового масла.
  • 10 капель кедрового масла.
  • 10 капель масла розмарина.

При любом рецепте все ингредиенты нужно залить в бутылку с пульверизатором и хорошо потрясти. Трясти бутылку, к слову, желательно перед каждым применением.

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