Так, эксперименты в спальне дорого обошлись жителю Индонезии. Он решил попробовать самую опасную в мире сексуальную позицию. Но очень скоро понял, что что-то пошло не так. Тогда, когда услышал "громкий треск".

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Громкий треск, отек, баклажан

Мужчине пришлось делать срочную операцию. А все потому, что интимные забавы подарили ему, если можно так сказать, тот самый "баклажановый" фаллос. Что звучит, что смотрится мало приятно.

Известно, что наш новый герой занимался сексом в позиции, имеющей высокий риск перелома пениса. В моменте он услышал хруст и, к счастью, додумался остановиться.

37-летний мужчина услышал, как громко треснул его член. Он почувствовал сильную боль. И, конечно, мгновенно исчезла его эрекция. Но это было только начало. Он еще обнаружил, что из пениса начала течь кровь. Так что не медлил и вызвал скорую. По дороге с ним произошло еще кое-что.

После обследования медики обнаружили, что сломанный пенис стал похож на баклажан по всей длине. Поэтому половой член, который еще условные полчаса назад доставлял удовольствие партнерше, в моменте напоминал дряблую массу фиолетовой боли.



Попытка разнообразить интимную жизнь сыграла злую шутку / Фото Dainis Graveris

Как выяснилось, эта секс-поза стала причиной "широкого и глубочайшего" двустороннего разрыва. 37-летнего мужчину сразу же прооперировали. Через три дня ему разрешили снять повязки, а через месяц он восстановился полностью. Правда, сомневаемся, что он рискнет вновь использовать эту позицию

Что это за опасная позиция

А теперь о позиции, к которой мы рекомендовали бы относиться с максимальной осторожностью. Речь идет об обратной ковбойке. В этом случае партнерша находится сверху и повернута лицом к тебе.

Врач Каран Радж отметил, что с научной точки зрения она действительно считается самой опасной. А все потому, что на нее приходится половина всех переломов пениса.

Если есть какие-то непостоянные толчки или если движения обеих сторон не синхронизированы, это может привести к тому, что мужской член ускользнет и будет раздавлен женской лобковой костью.

– объясняет он.



Подходи с осторожностью к новым секс-позициям / Фото We Vibe Toys

Эксперт подчеркивает, что пенис, хоть и без костей, но может ломаться. Перелом пениса – это подкожный разрыв кавернозных тел. Его диагностируют, когда повреждения испытывает белковая оболочка пещеристых тел.

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И только не говори потом, что мы тебя не предупреждали. Во-первых, ты освежил себе в памяти, какова самая опасная позиция в секс. Во-вторых, ты знаешь, какими могут быть последствия. Подходи к плотским утехам с умом, чтобы не навредить себе.

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