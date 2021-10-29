Сексолог объяснил, почему первый поцелуй обязательно должен быть удачным

Сложно найти человека, который не любил бы целоваться. Но мало кто задумывался над тем, что к этому приятному занятию нужно отнестись очень серьезно. Более того, ученые объяснили, почему на первый поцелуй следует обратить максимум внимания.

Психолог-эволюционист Гордон Хэллапа из Университета Олбани (США) исследовал, о чем может свидетельствовать первый поцелуй. Оказывается, после него ты можешь многое понять о потенциальной будущей девушке.

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Возбуждение исчезает сразу после первого поцелуя

Хэллап опросил более 1000 студентов об их опыте поцелуев. 59% мужчин и 66% женщин признались, что после первого поцелуя потеряли влечение. Это было не из-за запаха изо рта или навыка поцелуев другого человека. Искра просто исчезла без видимой причины.

"Это свидетельствует, что химические сигналы подсознательно мешают нам строить отношения с партнером, который генетически несовместим с нами", – отмечает эксперт.



У 2 из 3 женщин сексуальное влечение исчезает после поцелуя / Фото John Schnobrich

Женщины хотят сначала целоваться, а затем заниматься сексом

По словам Хэллапа, женщины целуются, в частности, чтобы узнать, подходит ли им партнер. Согласно его исследованиям поцелуев, они гораздо больше ценят чей-то запах и вкус во время поцелуя.

"Бактерии во рту могут указывать на наследственную неспособность бороться с патогенами", – подчеркивает Хэллап.

В исследовании поцелуев женщины указали, что они бы не ложились в постель с партнером, если бы не поцеловались сначала.

Мужчины целуются, чтобы заняться сексом

Если мужчина однажды выберет не того партнера, в лучшем случае они будут тратить немного спермы. Женщинам нужно быть точнее в выборе партнера. Они фертильны в течение более короткого периода и вынашивают ребенка в утробе в течение 9 месяцев. Затем они должны заботиться о чадо в течение многих лет.

Поэтому для женщин важнее сделать верный выбор партнера. Вот почему они считают поцелуи важными. А мужчины, по мере эволюции, научились использовать это приятное занятие для того, чтобы подтолкнуть барышню в спальню.



Мужчины целуются, чтобы затащить женщину в постель / Фото mimi lalaa

Секретное оружие мужчин – их слюна. Все потому, что в ней содержится немного тестостерона. Этот половой гормон усиливает тягу как у мужчин, так и у женщин. По словам Хэллапа, это основная причина, по которой мужчины любят "влажные поцелуи": чем влажнее, тем больше тестостерона попадает в рот женщины, и тем больше она возбуждается.

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Как видишь, с поцелуями не все так просто. Они позволяют не только выбрать идеального партнера, но подтолкнуть девушку к сексу. А еще теперь ты понимаешь почему так сильно любишь французские поцелуи.