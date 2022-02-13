Сердца галактик: самое интересное о том, какие бывают типы черных дыр

Астрономы определили три типа черных дыр: звездные, сверхмассивные и промежуточные. И еще один интересный подтип – бинарные.

Как мы можем видеть черные дыры – ты знаешь. Сегодня же попробуем простыми словами объяснить самое интересное о каждом из их типов.

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Звездные черные дыры

Звездные черные дыры образуются, когда звезда сжигает все свое топливо и сворачивается внутрь себя самой.

Здесь говорится о больших звездах – именно их масса формирует постоянный процесс сжатия и, наконец, возникновение черной дыры.

Меньшие звезды (массой до трех Солнц) в большинстве своем превращаются в нейтронные или белые карлики.

Обратим внимание, что образовавшиеся из-за коллапса звезд черные дыры – относительно небольшие, но невероятно плотные.

Для понимания, такая дыра удерживает массу нашего Солнца в диаметре среднего земного города.

Отсюда и возникает безумная сила тяжести – такая, что звездные черные дыры впитывают пыль и газ даже из соседних галактик.



Молодая черная дыра / Фото NASA

Сверхмассивные черные дыры

Как и свидетельствует название, черные дыры бывают настоящими гигантами. Сверхмассивные – это огромные черные дыры в миллионы или даже миллиарды раз тяжелее Солнца, но, что примечательно, примерно такого же размера в диаметре.

Ученые считают, что большинство дыр во Вселенной – маленькие, но сверхмассивные, расположенные в центре почти каждой галактики, среди которых и наш Млечный Путь.

Как возникают такие большие черные дыры – пока неясно. Есть теории:

Что они могут являться результатом слияния сотен или тысяч маленьких черных дыр.

Могут являться результатом сжатия больших газовых облаков.

А могут быть следствием коллапса звездного скопления.

И еще некоторые ученые говорят, что сверхмассивные черные дыры могут возникать из темной материи. Но на самом деле мы не знаем, из чего состоит темная материя, потому что она не излучает свет и ее невозможно наблюдать напрямую.

Промежуточные черные дыры

Никуда, потому что они не засасывают. Всасывание – это процесс вакуумного втягивания чего-либо. Черная дыра точно не вакуум. Поэтому туда объекты не всасываются, а падают – так, как они падают и на Земле, под действием гравитации.

Промежуточные черные дыры, скажем так, "застряли" между большими и малыми. К примеру, они могут образоваться из столкновения звезд в скоплении, но цепная реакция не пошла, и сверхмассивная не сформировалась.

В 2014 году астрономы нашли такую ​​черную дыру в рукаве спиральной галактики. Сейчас предполагают, что промежуточные черные дыры расположены в центрах карликовых галактик. Их массу определяют примерно в 36 – 316 тысяч масс Солнца.



Черная дыра в Большом Магеллановом Облаке / Фото Wikimedia

Бинарные черные дыры

Интересен и отдельный подтип черных дыр – бинарные. Это когда две черные дыры вращаются друг вокруг друга (в одном или обратном направлении).

Есть две теории о том, как они образуются.

Первая: две черные дыры возникли примерно в одно и то же время из двух звезд, вместе родившихся и вместе умерших.

Вторая: отдельно образованные две черные дыры в одном звездном скоплении опускаются в центр масс скопления и объединяются в пару.

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