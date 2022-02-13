Як ми можемо бачити чорні діри – ти вже знаєш. Сьогодні ж спробуємо простими словами пояснити найцікавіше про кожен із їхніх типів.

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Зоряні чорні діри

Зоряні чорні діри утворюються, коли зірка спалює усе своє паливо, і згортається сама у себе.

Тут мовиться про великі зірки – саме їхня маса формує постійний процес стискання і, зрештою, виникнення чорної діри.

Менші зірки (масою до трьох Сонць) здебільшого перетворюються у нейтронні або білі карлики.

Звернімо увагу, що утворені через колапс зірок чорні діри – відносно невеликі, але неймовірно щільні.

Для розуміння, така діра утримує масу нашого Сонця у діаметрі середнього земного міста.

Звідси й виникає шалена сила тяжіння – така, що зоряні чорні діри всотують пил і газ навіть із навколишніх галактик.



Молода чорна діра / Фото NASA

Надмасивні чорні діри

Як і свідчить назва, чорні діри бувають справжніми гігантами. Надмасивні – це величезні чорні діри у мільйони або навіть мільярди разів важчі за Сонце, але, що примітно, приблизно такого ж розміру у діаметрі.

Вчені вважають, що більшість дір у Всесвіті – маленькі, але надмасивні розташовані у центрі майже кожної галактики, серед яких і наш Чумацький Шлях.

Як виникають такі великі чорні діри – поки незрозуміло. Є теорії:

Що вони можуть бути результатом злиття сотень чи тисяч маленьких чорних дір.

Можуть бути результатом стиснення великих газових хмар.

А можуть бути наслідком колапсу зоряного скупчення.

І ще деякі вчені кажуть, що надмасивні чорні діри можуть виникати з темної матерії. Але насправді ми не знаємо, з чого складається темна матерія, бо вона не випромінює світло і її неможливо спостерігати безпосередньо.

Бонусний факт. Куди засмоктують чорні діри?



Нікуди, бо вони не засмоктують. Всмоктування – це процес вакуумного втягування чогось. Чорна діра точно не є вакуумом. Тож туди об’єкти не всмоктуються, а падають – так, як вони падають і на Землі під дією гравітації.

Проміжні чорні діри

Проміжні чорні діри, скажімо так, "застрягли" між великими й малими. Наприклад, вони можуть утворитися з зіткнення зірок у скупченні, але ланцюгова реакція не пішла, і надмасивна не сформувалася.

У 2014 астрономи знайшли таку чорну діру в рукаві спіральної галактики. Зараз припускають, що саме проміжні чорні діри розташовані у центрах карликових галактик. Їхню масу визначають приблизно у 36 – 316 тисяч мас Сонця.



Чорна діра у Великій Магеллановій Хмарі / Фото Wikimedia

Бінарні чорні діри

Цікавий і окремий підтип чорних дір – бінарні. Це коли дві чорні діри обертаються одна навколо одної (в одному або протилежному напрямку).

Є дві теорії про те, як вони утворюються.

Перша: дві чорні діри виникли приблизно в один і той же час із двох зірок, які разом народилися й разом померли.

Друга: окремо утворені дві чорні діри в одному зоряному скупченні опускаються до центру мас скупчення й об’єднуються у пару.