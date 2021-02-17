Волшебная Синди Прадо обожает минимализм в одежде. Поэтому ее чаще можно увидеть в нижнем белье. На днях 29-летняя американская модель выложила в сети фотографии, на которых позирует в крохотном купальнике. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

29-летняя Синди Прадо не на шутку взбудоражила пользователей сети. Сделала она это с помощью серии жарких фото, на которых красавица позирует в крохотном купальнике. Айда смотреть, чем же на этот раз Прадо поразила своих подписчиков!

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Наслаждайтесь этими фото, на которых я развлекаюсь на солнце,

– написала Синди Прадо под постом.

Подписчики модели не только поставили множество лайков серии ее горячих фото, но и засыпали свою кумирку множеством комментариев. Айда читать, что же такого они написали под ее публикацией в инстаграме:

"Господи, ты такая горячая";

"Ты красивая девушка. Мне нравится твоя элегантность";

"Чрезвычайно сексуальная";

"Ты потрясающая";

"Красивая королева";

"Самая сексуальная амбасадорка Майами".

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