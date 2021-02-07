Роскошная американская модель Синди Прадо без устали радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз она выложила на своем инстаграме серию фотографий, на которых позирует в откровенном купальнике. Белье выигрышно подчеркивает соблазнительные изгибы тела. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Синди Прадо знает, что у нее роскошное тело. Поэтому она не слишком охотно скрывает его под одеждой. На странице в инстаграме на этой неделе 29-летняя модель выложила серию соблазнительных фото, на которых она позирует в откровенном красном купальнике!

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Это бикини вызывает у меня чувство романтики!,

– признается Синди.

Мы считаем, что это лучший костюм для романтического свидания в День святого Валентина. Поэтому не удивляемся, что подписчики Синди Прадо засыпали ее комплиментами и поставили множество лайков под этим соблазнительным постом:

"Настоящая соблазнительница";

"Горячая и сексуальная";

"Люблю это бикини на тебе";

"Какая малышка";

"Твоя красота захватила моё сердце и разум";

"Ты – самая шикарная женщина в инстаграме".

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