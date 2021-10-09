Футбол – это не только о беге за мячом, координации и бешеной физической активности. Он еще и может стать отличным способом избавиться от лишних килограммов. Понятное дело: при условии, что ты выкладываешься на полную, а также не злоупотребляешь вредной пищей.

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Футбол сжигает калории

Специализированный сайт Burned Calories рассчитал, сколько калорий можно сжечь с помощью футбола. К примеру, если ты весишь 65 килограммов, то за каждые 15 минут игры в футбол ты будешь сжигать 119 калорий.

Это значит, что за 30 минут интенсивной игры ты способен сжечь 238 калорий. Протянешь целый матч? Тогда в твоем активе будет уже 714 сожженных калорий. Если ты весишь 80 килограммов, то в среднем сможешь сжечь 882 калорий.

Если сравнивать с другими видами спорта, то футбол сжигает больше калорий, чем бейсбол, баскетбол, софтбол и волейбол. С другой стороны, хоккей на траве, лакросс и регби за это же время позволят сжечь еще больше калорий.



Футбольный матч может сжечь от 700 калорий / Фото Unsplash

Согласно данным сайта здоровья Гарвардского университета, 70-килограммовый мужчина сожжет около 260 калорий за 30 минут или 780 калорий за 90-минутную игру.

Исследование, опубликованное в журнале Biology of Sports, показало, что любительский футбол имеет множество преимуществ для организма. Он положительно влияет на кровяное давление, снижает массу тела и укрепляет кости. Также ученым удалось обнаружить улучшение метаболизма и сердечной функции, в целом является отличным вариантом для похудения.

В чем преимущества футболу

Этот вид спорта выигрывает еще и благодаря тому, что движение является постоянным, ты делаешь не слишком много пауз, и почти все игроки стремятся пробежать несколько километров по полю. Особого внимания заслуживает бег трусцой, который эффективно сжигает калории и поддерживает форму, а также улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Конечно, каждый день играть в футбол смогут не все. Зато можно взять себе за привычку собираться с друзьями хотя бы раз в неделю. Сжигание калорий будет существенным, если ты играешь 90 минут и будешь придерживаться хорошего еженедельного графика упражнений. И, если ты действительно хочешь похудеть, проверяй, что попадает в твою тарелку. Избегай потребление слишком большого количества калорий.



Футбол не только сжигает калории, но и улучшает работу сердца / Фото Unsplash

Не только для молодежи

Футбол рекомендуется не только для молодых мужчин, но и тех, кому за 50. Одно исследование, в частности, показало, что этот вид спорта значительно снижает жировые отложения, что делает его отличным способом для поддержания активности в этом возрасте.

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