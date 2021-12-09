Как оказалось, это научно обоснованная стратегия, помогающая спортсмену расслабиться и сохранять позитивный настрой, когда все тело кричит о дискомфорте. Теперь ученые решили изучить этот вопрос не только с точки зрения рекордов марафонов.

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Смех влияет на выносливость

Исследователи из Университета штата Джорджия обнаружили , что включение приступов смеха в программу упражнений значительно улучшило аэробную выносливость. Исследовательская группа выполняла две 45-минутные тренировки в неделю. Делали они это с перерывами на смех между упражнениями. В результате удалось выяснить, что смех не только расслабляет мышцы, помогая им восстановиться после предварительных подходов и готовя их к следующим, но и усиливает кровообращение.



Смех позволяет быть более выносливым / Фото Bruce Mars

Кроме того, было доказано, что смех увеличивает болевой порог человека в среднем на 10%. Исследование Оксфордского университета показало, что он запускает систему эндорфинов, играющую решающую роль в управлении болью. Авторы исследования обнаружили, что 15 минут смеха значительно повышают показатели испытуемых.

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