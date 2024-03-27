"Одиссей" исчез навсегда: первая успешная частная миссия по высадке на Луну официально завершена
Источник:Space.com
22 февраля космический корабль Odysseus компании Intuitive Machines, который еще ласково называют Odie (Оди), приземлился у южного полюса Луны. И так стал первым коммерческим аппаратом, который совершил успешную посадку на спутник нашей Земли.
Работая на солнечных батареях, Оди делал свои дела на поверхности Луны плановых 7 земных суток – а потом замолчал. Ведь солнце зашло в месте посадки, и солнечные батареи прекратили работать.
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Как сложилась судьба посадочного аппарата Odysseus на Луне
Intuitive Machines лелеяла надежду, что Оди проснется, когда солнечный свет снова озарит устройство. 20 марта начали искать сигнал, когда он должен был бы уже зарядить систему питания посадочного модуля и и включить его радио.
Но до 23 марта ничего не произошло. Оди навсегда исчез – после того, как зацементировал свое наследие в истории как первый коммерческий луноход, совершивший посадку на Луну.
В компании, в конце концов, не слишком разочарованы – там прогнозировали, что электроника "Одиссея" не выдержит экстремального холода длинной лунной ночи (цикл день – ночь на Луне длится почти месяц, поэтому ночь там двухнедельная).
- "Одиссей", напомним, стартовал 15 февраля на ракете SpaceX Falcon 9. Оди высотой 4,3 метра, он вышел на лунную орбиту 21 февраля и приземлился через день возле кратера Малаперт А в 300 километрах от южного полюса Луны.
- Эта посадка была драматичной. Оди прилетел немногим ранее, чем предполагалось, из-за проблем с лазерными дальномерами, и во время приземления сломал часть из шести посадочных ног. Но таки сел и смог функционировать, хотя и перевернулся на бок.
- NASA и Intuitive Machines рассматривают посадку Оди как первую из многих, которые осуществят частные космические аппараты в ближайшие годы. Например, контракт Intuitive Machines с CLPS предусматривает три высадки на Луну, и компания надеется запустить свою вторую миссию позже в 2024 году.