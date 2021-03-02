В прошлом веке в мировой истории произошли некоторые события, которые теоретически могли вызвать конец света. Это были решения нескольких групп людей, которые держали в своих руках судьбу всего человечества.

Эти трагедии могли произойти из-за банального легкомыслия и пренебрежения вероятными факторами риска. Итак, что произошло и что привело к таким решениям.

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Загрязнение Земли

Когда в конце 1960-х годов человечество впервые задумало отправить зонды и людей в космос, встал вопрос загрязнения.

Во-первых, существовала возможность того, что жизнь на Земле может случайно испачкать космос. Перед запуском космический корабль нужно было стерилизовать и тщательно упаковать. Потому что если микробы прокрадуться на борт, это запутает любые попытки выявления инородной жизни. И если бы там были внеземные организмы, их могли бы ненароком убить земные бактерии или вирусы.

Вторым беспокойством было загрязнение Земли. Астронавты, ракеты или зонды могли привезти с собой что-то опасное для нашей планеты, в частности какие-то внеземные организмы, что, возможно, вызвали бы катастрофические последствия.

При планировании миссий "Аполлона-11" на Луну НАСА ввела несколько карантинных мероприятий - астронавты по возвращении должны были провести 3 недели в изоляции. Для этого на корабле специально установили дорогой карантинный отсек.

Однако, произошло все не так. Когда капсула с астронавтами приземлилась в водах Тихого океана, им пришлось некоторое время ждать внутри, пока за ними не приплывут. Обеспокоенные о благосостоянии астронавтов чиновники НАСА решили открыть двери и забрать мужчин. Как только капсулу открыли в море, воздух изнутри вышел.



Кран поднимает капсулу "Аполлон-11" на корабль, но астронавты уже были на борту / Фото ВВС

К счастью, миссия "Аполлон-11" не привезла на Землю никакой смертоносной жизни.



Астронавты все же попали на карантин / Фот в ВВС

Ядерное уничтожение

Немного ранее ученые и должностные лица правительства США стояли перед очередным переломным моментом, который предусматривал небольшой, но потенциально катастрофический риск. Перед первым испытанием атомного оружия в 1945 году ученые из проекта Манхэттен провели расчеты, которые указывали, что тест может случайно поджечь атмосферу и уничтожить большую часть жизни на Земле.

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Дальнейшие исследования показали, что это, вероятнее всего, было невозможно, но до дня испытания ученые проверяли и пересматривали свой анализ.



Место проведения испытания атомного оружия / Фото ВВС

Наконец настал этот день. Когда вспышка была длиннее и ярче, чем ожидалось, по крайней мере один из членов команды, который наблюдал за ней, думал, что произошло худшее. Им был президент Гарвардского университета, начальный трепет которого быстро превратился в страх. Увидев взрыв, он решил, что стал свидетелем конца света.



Первое испытание атомного оружия в США / Фото ВВС

К счастью, все обошлось, но стоило ли так рисковать будущим всего мира?