І на доказ цьому – роботи астрофотографів, за якими можна стежити навіть в інстаграмі. Сьогодні покажемо яскраві світлини одного з них – Вінсента Бушама.

Варто знати Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році

Від Землі – до незвіданих галактик: астрофото Вінсента Бушама

Вінсент Бушама – віцепереможець конкурсу від Королівського музею Гринвіча "Астрономічний фотограф року" у 2021. Його фото "Сонце ділиться короною з кометою", зроблене біля Ріо-Негро в Аргентині, принесло йому цю нагороду.

Але відомий Бушама, звісно, далеко не тільки цією світлиною!



Галактика Боде у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама



Галактика Вир у сузір'ї Гончі Пси / Фото з інстаграму Бушама



Галактика Цівочне Колесо у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама



Галактика NGC7331 у сузір'ї Пегас / Фото з інстаграму Бушама



Галактики M65, M66 і NGC3628 у сузір'ї Лева / Фото з інстаграму Бушама



Сонячне затемнення, 2019 / Фото з інстаграму Бушама



Сонячне затемнення, 2020 / Фото з інстаграму Бушама



Розташування планет під час затемнення 2020 року / Фото з інстаграму Бушама



Комета Джакобіні – Ціннера у 2019 / Фото з інстаграму Бушама



Південна окраїна Поясу Оріона / Фото з інстаграму Бушама



Сонячна корона, 2020 / Фото з інстаграму Бушама



А от і саме те переможне фото – "Сонце ділиться короною з кометою" / Фото з інстаграму Бушама



Мессьє 39 (М39), розсіяне скупчення у сузір'ї Лебедя / Фото з інстаграму Бушама



M13 у 2018 (або Мессьє 13, кулясте скупчення у сузір'ї Геркулеса) / Фото з інстаграму Бушама



Туманність Nebula (або Равлик) у сузір'ї Водолія / Фото з інстаграму Бушама