И в доказательство этому – работы астрофотографов, за которыми можно следить даже в инстаграме. Сегодня покажем яркие снимки одного из них – Винсента Бушама.

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От Земли – к неизведанным галактикам: астрофото Винсента Бушама

Винсент Бушама – вице-победитель конкурса от Королевского музея Гринвича "Астрономический фотограф года" в 2021. Его фото "Солнце делится короной с кометой", сделанное у Рио-Негро в Аргентине, принесло ему эту награду.

Но известен Бушама, конечно, далеко не только этой фотографией!



Галактика Боде в созвездии Большая Медведица / Фото с инстаграма Бушама



Галактика Водоворот в созвездии Гончие Псы / Фото с инстаграма Бушама



Галактика Вертушка в созвездии Большая Медведица / Фото с инстаграма Бушама



Галактика NGC7331 в созвездии Пегас / Фото с инстаграма Бушама



Галактики M65, M66 и NGC3628 в созвездии Льва / Фото с инстаграма Бушама



Солнечное затмение, 2019 / Фото с инстаграма Бушама



Солнечное затмение, 2020 / Фото с инстаграма Бушама



Расположение планет во время затмения 2020 / Фото с инстаграма Бушама



Комета Джакобини – Циннера в 2019 / Фото с инстаграма Бушама



Южная окраина Пояса Ориона / Фото с инстаграма Бушама



Солнечная корона, 2020 / Фото с инстаграма Бушама



А вот и именно то победное фото – "Солнце делится короной с кометой" / Фото с инстаграма Бушама



Mессье 39 (М39), рассеянное скопление в созвездии Лебедя / Фото с инстаграма Бушама



M13 в 2018 (или Мессье 13, шарообразное скопление в созвездии Геркулеса) / Фото с инстаграма Бушама



Туманность Nebula (или Улитка) в созвездии Водолея / Фото с инстаграма Бушама