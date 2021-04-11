Украинская фэшн-фотограф примерила соблазнительный образ: горячее фото
Соня Плакидюк регулярно радует своих подписчиков фотографиями, на которых она предстает в довольно смелых образах. На этот раз 32-летняя фэшн-фотограф решила не делать исключений, выложив фотографию, на которой позирует в крохотном платье, показывая нижнее белье. Наслаждайся порцией красоты от Сони Плакидюк на Men 24!
Источник:инстаграм Сони Плакидюк
Красавица Соня Плакидюк не оставляет абсолютно никого равнодушным. Она регулярно выкладывает фотографии, которыми можно любоваться целую вечность. Ничего не изменилось и в этот раз, ведь фотограф похвасталась своими соблазнительными изгибами.
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Перед камерой она позирует в крохотном платье, которое обнажает горячие формы Сони. Подчеркивает непринужденный образ нижнее белье на подтяжках. Соня Плакидюк – изысканность и соблазн в одном флаконе.
Неудивительно, что подписчики фотографа оставили ей не только множество лайков под постом, но и буквально засыпали красавицу комментариями. Айда читать, что же такого они написали:
- "Какая хорошая душа";
- "Как всегда прекрасна";
- "Соблазнительница, грешница";
- "Эталон красоты и женственности. Я восхищаюсь вами".
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Мы тоже в восторге от Сони Плакидюк. Каждая ее фотография – произведение искусства. А сама фэшн-фотограф однозначно заслуживает не только на твой лайк, но и на комментарий. Поэтому не поленись!
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