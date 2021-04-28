Украинская фэшн-фотограф взбудоражила сеть в соблазнительном образе: горячее фото
Соня Плакидюк знает свои выигрышные стороны, поэтому не стесняется ними щеголять перед своими подписчиками. На этот раз она выложила в инстаграме фото, на котором позирует в соблазнительном красном платье. Наряд 32-летней фэшн-фотографа позволяет насладиться ее роскошными формами!
Источник:инстаграм Сони Плакидюк
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк посвятила свой новый пост в инстаграме ностальгии. Талантливая звезда сети выложила фото, которое сделала во время съемок одного из сезонов модельного проекта, в каком она была экспертом. Неудивительно, что фотография безумно понравилась подписчикам красавицы!
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"Чищу компьютер / ностальгирую / сверяю синяки на коленках", – написала Соня под постом.
Красный цвет безумно подходит Сони Плакидюк, поэтому ее подписчики буквально засыпали комплиментами фэшн-фотографа. Некоторые из них мы оставляем здесь:
- "Какая хорошая";
- "Невероятная";
- "Вы та, которая меня вдохновляет";
- "Просто богиня";
- "Соня, вы напомнили здесь Красную шапочку";
- "Красный вам очень идет".
Соня Плакидюк сногсшибательная. У нее невероятное чувство стиля, а также подача. Неудивительно, что ее армия поклонников с каждым днем только растет. К слову, тебе мы рекомендуем присоединиться к ней, чтобы не пропустить порцию свеженького от Сони Плакидюк.
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