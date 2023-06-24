Большинство людей не готовы к таким условиям, и чтобы это не кончилось плохо, стоит принять надлежащие меры. По меньшей мере – избегать обезвоживания, усталости (физической и умственной), длительной работы на солнце и тому подобного.

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Скоро жара: что делать, чтобы обезопасить себя

Специалисты разработали несколько рекомендаций, которые могут обезопасить себя в условиях усиленной жары.

Избегай находиться на солнце, особенно с 12:00 до 15:00. Избегай напряженной работы на открытом воздухе в это время.

Пей достаточно воды в течение дня, даже если не чувствуешь жажды. Бери воду с собой, когда выходишь из дома.

Носи свободную, пористую хлопковую одежду светлых тонов. Пользуйся солнцезащитными очками или кепкой на улице.

Избегай алкоголя, чая, кофе и газированных напитков, поскольку они обезвоживают организм, а также продуктов, богатых белком.

Используй влажную ткань на голове, шее, лице и конечностях, чтобы охладиться, если все же работаешь на открытом воздухе.

Не оставляй детей или животных в припаркованных автомобилях. Держи животных в тени и следи, чтобы у них всегда была вода.

Сохраняй дома прохладу, используй шторы, жалюзи, открывай окна на ночь и принимай прохладный душ.



Если придерживаться простых рекомендаций, вредного воздействия жары можно избежать / Фото freepik

Случился тепловой удар: что делать

Что делать, если избежать последствий жары не удалось и случился тепловой удар (его сопровождает усталость, головокружение, головная боль, слабость или судороги)?

Необходимо переместиться в тенистое и прохладное место.

Снять всю ненужную одежду, пить холодную или прохладную воду или энергетический напиток.

Охлаждать кожу водой или вентиляторами.

И обратиться к врачу, если случай слишком экстремальный или температура не снижается.

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