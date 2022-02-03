Ученые обнаружили в космосе за пределами Солнечной системы тысячи планет. Собственно, уже около 5000.

Но ни одной – похожей на Землю. Конечно, это еще не повод делать однозначный вывод, но пока так кажется, что наша родная планета уникальна.

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Почему Земля – уникальна

Размеры и расположение

У Солнца – 11-летний цикл активности, однако не мешающий Земле даже на своем пике.

Если учесть, что большинство других звезд – красные карлики, известные значительными вспышками радиации, становится очевидным, что Земля расположена в особо, скажем так, комфортном районе.

Расстояние от Солнца тоже достаточно безопасно.

Земля вращается на орбите в среднем на расстоянии 149 миллионов 597 тысяч 870 километров.

Что важно:

Это сочетание активности Солнца и расстояния до него позволяет на Земле удерживать жидкую воду на своей поверхности.

А размеры Земли в сочетании с другими факторами позволяют ей удерживать нашу бесценную атмосферу.



Наша Земля уникальна не только расположением, но и добрососедством / Фото NASA

Хорошие соседи – Луна и Юпитер

Землю, как она есть, определяло помимо прочего и ее партнерство с Луной – естественным спутником, довольно большим по сравнению с Землей.

Что важно:

Луна стабилизирует вращение нашей планеты, предотвращая резкие перемещения полюсов (что могло бы вызвать массовые изменения климата).

И Луна формирует условия на поверхности Земли, создавая океанские приливы.

Важным, хотя и не на первый взгляд – из-за большого расстояния до него, является Юпитер.

Его масса огромна, а значит – он действует как своего рода небесный пылесос (собирает мусор, загромождающий Солнечную систему – космические камни, которые могли бы долететь до Земли и заметно изменить ее поверхность).

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.