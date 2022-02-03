Но ни одной – похожей на Землю. Конечно, это еще не повод делать однозначный вывод, но пока так кажется, что наша родная планета уникальна.
Также интересно Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition
Почему Земля – уникальна
Размеры и расположение
У Солнца – 11-летний цикл активности, однако не мешающий Земле даже на своем пике.
Если учесть, что большинство других звезд – красные карлики, известные значительными вспышками радиации, становится очевидным, что Земля расположена в особо, скажем так, комфортном районе.
Расстояние от Солнца тоже достаточно безопасно.
Земля вращается на орбите в среднем на расстоянии 149 миллионов 597 тысяч 870 километров.
Что важно:
- Это сочетание активности Солнца и расстояния до него позволяет на Земле удерживать жидкую воду на своей поверхности.
- А размеры Земли в сочетании с другими факторами позволяют ей удерживать нашу бесценную атмосферу.
Наша Земля уникальна не только расположением, но и добрососедством / Фото NASA
Хорошие соседи – Луна и Юпитер
Землю, как она есть, определяло помимо прочего и ее партнерство с Луной – естественным спутником, довольно большим по сравнению с Землей.
Что важно:
- Луна стабилизирует вращение нашей планеты, предотвращая резкие перемещения полюсов (что могло бы вызвать массовые изменения климата).
- И Луна формирует условия на поверхности Земли, создавая океанские приливы.
Важным, хотя и не на первый взгляд – из-за большого расстояния до него, является Юпитер.
Его масса огромна, а значит – он действует как своего рода небесный пылесос (собирает мусор, загромождающий Солнечную систему – космические камни, которые могли бы долететь до Земли и заметно изменить ее поверхность).