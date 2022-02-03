Але жодної – схожої на Землю. Звісно, це ще не привід робити однозначний висновок, але поки так видається, що наша рідна планета – унікальна.

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Чому Земля – унікальна

Розміри та розташування

Сонце має 11-річний цикл активності, а проте не заважає Землі навіть на її піку.

Якщо врахувати, що більшість інших зірок – червоні карлики, відомі значними спалахами радіації, то стає очевидним, що Земля розташована в особливо, скажімо так, комфортному районі.

Відстань від Сонця теж доволі безпечна.

Земля обертається на орбіті у середньому на відстані 149 мільйонів 597 тисяч 870 кілометрів.

Що важливо:

Це поєднання активності Сонця та відстані до нього дозволяє Землі утримувати рідку воду на своїй поверхні.

А розміри Землі у поєднанні з іншими факторами дають їй змогу утримувати нашу безцінну атмосферу.



Наша Земля унікальна не тільки розташуванням, а й добросусідством / Фото NASA

Хороші сусіди – Місяць та Юпітер

Землю, якою вона є, визначало окрім іншого і її партнерство з Місяцем – природнім супутником, доволі великим у порівнянні зі Землею.

Що найважливіше:

Місяць стабілізує обертання нашої планети, запобігаючи різким переміщенням полюсів (що могло б викликати масові зміни клімату).

І Місяць формує умови на поверхні Землі, створюючи океанські припливи.

Важливим, хоча й не на перший погляд – через велику відстань до нього, є Юпітер.

Він має величезну масу, а отже – діє як свого роду небесний порохотяг (збирає сміття, яке захаращує Сонячну систему – космічне каміння, які могло б долетіти до Землі та помітно змінити її поверхню).