Але жодної – схожої на Землю. Звісно, це ще не привід робити однозначний висновок, але поки так видається, що наша рідна планета – унікальна.
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Чому Земля – унікальна
Розміри та розташування
Сонце має 11-річний цикл активності, а проте не заважає Землі навіть на її піку.
Якщо врахувати, що більшість інших зірок – червоні карлики, відомі значними спалахами радіації, то стає очевидним, що Земля розташована в особливо, скажімо так, комфортному районі.
Відстань від Сонця теж доволі безпечна.
Земля обертається на орбіті у середньому на відстані 149 мільйонів 597 тисяч 870 кілометрів.
Що важливо:
- Це поєднання активності Сонця та відстані до нього дозволяє Землі утримувати рідку воду на своїй поверхні.
- А розміри Землі у поєднанні з іншими факторами дають їй змогу утримувати нашу безцінну атмосферу.
Наша Земля унікальна не тільки розташуванням, а й добросусідством / Фото NASA
Хороші сусіди – Місяць та Юпітер
Землю, якою вона є, визначало окрім іншого і її партнерство з Місяцем – природнім супутником, доволі великим у порівнянні зі Землею.
Що найважливіше:
- Місяць стабілізує обертання нашої планети, запобігаючи різким переміщенням полюсів (що могло б викликати масові зміни клімату).
- І Місяць формує умови на поверхні Землі, створюючи океанські припливи.
Важливим, хоча й не на перший погляд – через велику відстань до нього, є Юпітер.
Він має величезну масу, а отже – діє як свого роду небесний порохотяг (збирає сміття, яке захаращує Сонячну систему – космічне каміння, які могло б долетіти до Землі та помітно змінити її поверхню).