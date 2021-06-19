Многие люди думают, что Статуя Свободы стоит в США от времени их основания. Конечно, это не так – ее привезли в Америку только в 1885 году (собственно, 19 июня).
Да, именно привезли – в Нью-Йорк она прибыла из Франции в качестве подарка к 100-летию Декларации независимости США. И она почти мгновенно стала одним из самых известных символов страны.
Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире
Вот несколько интересных, а иногда и неожиданных фактов о Статуе Свободы
- Полное название статуи – Свобода озаряет мир (Liberty Enlightening the World).
- Голову статуи впервые показали людям на Всемирной выставке в Париже в 1878 году.
- Женщина, которую показывает статуя – это римская богиня свободы.
- Статуя достигают в высоту 93 метров (от земли и до верхушки факела), а весит 204 тонны.
- Размер обуви госпожи Свободы – 879.
Женщина, которую показывает статуя – римская богиня свободы / Фото unsplash
- Туристы могут заходить внутрь статуи и подниматься вверх – на 354 ступеньки (ее корона – это замечательная смотровая площадка).
- Статую Свободы ежегодно посещают примерно 5 миллионов туристов (для сравнения – на Эйфелеву башню поднимаются только немногим больше, 7 миллионов человек в год).
- К слову – об Эйфеле. Гюстав Эйфель (архитектор Эйфелевой башни) также является автором основы (каркаса) Статуи Свободы.
- А вот лицо статуи сделал якобы один из скульпторов, скопировав черты своей матери.
- Факел Свободы не всегда был покрыт золотом (да, он покрыт именно золотом, если ты не знал). Это сделали только в 1984 году (в том же году статую внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Автором каркаса Статуи Свободы является Гюстав Эйфель – да, тот самый / Фото unsplash
- Афроамериканцы относятся к Статуе Свободы в основном иронически. Ведь она символизирует отсутствие расизма, а он в США все еще есть.
- Статуя стала также символом эмиграции. На протяжении нескольких десятилетий после ее установки в США прибыли почти 10 миллионов мигрантов – главным образом по морю. Так что Свобода – это было первое, что они видели в Америке.
- Самый известный кадр со Свободой в кино – это закопанная в песок статуя в фильме 1968 года "Планета обезьян".
- На момент открытия (28 октября 1886) Статуя Свободы была крупнейшим в мире железным сооружением.
- При сильном ветре в более чем 80 километров в час Свобода может шататься – до 8 сантиметров (а факел – так вообще до 13 сантиметров).
Открыли статую с громкими торжествами 28 октября 1886 года / Фото unsplash
- Ежегодно в Свободу попадают около 600 молний.
- Со Статуи Свободы десятки раз люди пытались прыгнуть, таким образом покончив с собой. Но погибли только двое (в 1929 и 1932), остальные – выжили.
- Остров, на котором стоит Статуя Свободы, получил название остров Свободы лишь в 1956. А до того назывался остров Бедлоу.
- Свобода и ее факел "подрабатывали" маяком. Но только 16 лет (1886 – 1902). Ее свет пробивал ночь на расстояние до 40 километров.
- Изображение Статуи Свободы есть и на деньгах – на купюре в 10 долларов.
Также интересно Остановки-призраки и вагоны разных классов: как выглядело метро Парижа 70 лет назад – фото