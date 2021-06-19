Так, саме привезли – до Нью-Йорка вона прибула з Франції як подарунок до 100-річчя Декларації незалежності США. І вона майже миттєво стала одним із найвідоміших символів країни.

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Ось кілька цікавих, а іноді й несподіваних фактів про Статую Свободи

Повна назва статуї – Свобода осяює світ (Liberty Enlightening the World).

Голову статуї вперше показали людям ​​на Всесвітній виставці в Парижі у 1878 році.

Жінка, яку показує статуя – це римська богиня свободи.

Статуя заввишки у 93 метри (від землі й до вершечка факела) а важить 204 тонни.

Розмір взуття пані Свободи – 879.



Жінка, яку показує статуя – це римська богиня свободи / Фото unsplash

Туристи можуть заходити досередини статуї й підійматися вгору – на 354 сходинки (її корона – це чудовий оглядовий майданчик).

Статую Свободи щороку відвідують приблизно 5 мільйонів туристів (для порівняння – на Ейфелеву вежу підіймаються тільки трохи більше, 7 мільйонів людей на рік).

До слова – про Ейфеля. Гюстав Ейфель (архітектор Ейфелевої вежі) також є автором основи (каркасу) Статуї Свободи.

А от обличчя статуї зробив начебто один зі скульпторів, скопіювавши риси своєї матері.

Факел Свободи не завжди був покритий золотом (так, він покритий саме золотом, якщо ти не знав). Це зробили аж у 1984 році (того ж року статуї внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО).



Автором каркасу Статуї Свободи є Гюстав Ейфель – так, той самий / Фото unsplash

Афроамериканці ставляться до Статуї Свободи здебільшого іронічно. Адже вона символізує відсутність расизму, а він у США все ще є.

Статуя стала також символом еміграції. Упродовж кількох десятиліть після її встановлення до США прибули майже 10 мільйонів мігрантів – здебільшого морем. Тож Свобода – це було перше, що вони бачили в Америці.

Найвідоміший кадр зі Свободою у кіно – це закопана в пісок статуя у фільмі 1968 року "Планета мавп".

На момент відкриття (28 жовтня 1886 року) Статуя Свободи була найбільшою у світі залізною спорудою.

За сильного вітру у понад 80 кілометрів на годину Свобода може хитатися – до 8 сантиметрів (а смолоскип – так взагалі до 13 сантиметрів).



Відкрили статую з гучними урочистостями 28 жовтня 1886 року / Фото unsplash

Щороку у Свободу влучають приблизно 600 блискавок.

Зі Статуї Свободи десятки разів люди намагалися стрибнути, у такий спосіб вкоротивши собі віку. Але загинули тільки двоє (у 1929 і 1932), решта – вижили.

Острів, на якому стоїть Статуя Свободи, отримав назву Острів Свободи тільки у 1956. А до того називався Острів Бедлое.

Свобода і її факел "підпрацьовували" маяком. Але тільки 16 років (1886 – 1902). Її світло пробивало ніч на відстань до 40 кілометрів.

Зображення Статуї Свободи є й на грошах – на купюрі в 10 доларів.

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