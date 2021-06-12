Парижское метро состоит из 16 соединенных линий. А сама транспортная система, построенная в стиле ар-нуво, считается визитной карточкой столицы Франции. От Шатле к Республике, от Сен-Лазара к Порт-де-Сан-Уан – вот как выглядело путешествие парижским метро в 1950-х годах.

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Карта метро 1950 года существенно отличалась от сегодняшней

Ранее были карты, которые подсвечивали. Это должно помочь пассажирам не потеряться и сориентироваться. На тот момент, когда система метро Парижа попала в руки RATP, она насчитывала более 33 000 сотрудников, 2717 вагонов, 166 километров и 270 станций, обслуживаемых 14 линиями.

До появления билетов с магнитной полосой сотрудники использовали дыроколы

Сотрудники раньше делали дыры в бумажных билетах. Это нужно было, чтобы пассажир не мог дважды ехать с помощью одного и того же проездного документа. Интересно, что сначала это делали сами пассажиры, а потом уже этим занимались сотрудники метро. А уже в 1973 году ввели турникеты со считывателями магнитных полос.

Доступ к станциям сейчас значительно лучше, чем 70 лет назад

Сейчас система сети насчитывает более 200 лифтов и около 900 эскалаторов. В 1949 году на платформы можно было подняться по лестнице, эскалаторах и с помощью лифтов. Но их количество было существенно скромнее, чем сейчас.

Бумажные билеты скоро полностью исчезнут, ведь вход станет бесконтактным

Ранее пассажиры платили 15 фунтов за проезд в одну сторону. Интересно, что появление первого бумажного билета на метро совпало с открытием первой линии метро 19 июля 1900 года. К слову, 15 фунтов – стоимость поездки вторым классом. А вот за первый нужно было выкладывать 25 фунтов или 20 за поездку туда и обратно. Власти Парижа уверяет, что бумажные билеты полностью исчезнут в 2024 году.

В сети метро примерно 10 станций-призраков

10 "призрачных" станций закрыли или вообще никогда не использовали. С годами различные станции переименовывали. Льеж, например, сначала назывался Берлином до 1914 года. Эта перемена произошла незадолго до начала Первой мировой войны в результате роста напряженности в отношениях с Германией. А вот Жорес сначала назывался Rue d'Allemagne ("Дорога Германии"), но и его название изменили по той же причине.

В метро всегда было искусство и реклама

Некоторые станции были оборудованы украшенными витринами. Модернизация сети также сопровождалась нанесением металлических покрытий на арки на всех станциях.

Вагоны 50-х годов были первого и второго класса

Между 1908 и 1938 годами вагоны делили на два класса. В 50-х годах в вагонах первого класса были вешалки для шляп, деревянные сиденья и сиденья с мягкой обивкой. Полностью вагоны первого класса исчезли из парижского метро в 1999 году.

Вагоны поезда Sprague-Thomson использовали для перевозки парижан городом

Последняя поездка Sprague-Thomson состоялась в 1983 году на 9-й линии. Сами же вагоны сети перевезли целых 3 поколения парижан. Что касается развития метро, ​​то в 50-х годах начались испытания по оснащению линий новыми и улучшенными вагонами.

Вся сеть перевозил 2,1 миллиарда пассажиров в год

Когда RAPT начал управлять метро, ​​вся сеть перевозил 2,1 миллиарда пассажиров ежегодно. Сегодня же она позволяет передвигаться ежедневно 7,5 миллиона человек. Это примерно 2,7 миллиарда пассажиров в год.

Парижское метро получило новые линии RER

Сеть продолжала расширяться и улучшаться в 50-х годах. На этом этапе сети уже исполнилось 50 лет, и RATP начала изучать, как модернизировать и расширить ее. Первые предложения о пересечении линии с запада на восток – будущего RER A – выразили в 1956 году.

Все фото: RATP

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