Толстовки, спортивные штаны, футболки и кроссовки были созданы для спорта – но сейчас они являются основными элементами повседневного стиля со многими возможностями и разнообразием. Например, даже классический костюм может приобрести спортивный вид, если вместо классических туфель и рубашки ты возьмешь кроссовки и свитшот.

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И да, у миллионеров тоже бывают моменты, когда они ищут менее формальный или серьезный стиль – и тогда они обращаются к спортивным элементам как к отправной точке для создания разных нарядов. Образ теннисистов в рубашке поло и шортах является отличным примером, как спортивная одежда может быть повседневной и может помочь создать эффект Old Money без лишних усилий и без костюма.

Спортивная одежда миллионеров: 5 советов, чего следует избегать

Не отказывайся от скоординированных образов. Координация может касаться цветов, материалов или буквально ношения, как в случае со знаменитыми спортивными костюмами, состоящими из пары брюк и куртки из одного материала и цвета. Когда ты одеваешь скоординированный образ, то достигаешь эффекта, похожего на монохромность, позволяющего выглядеть чуть более элегантным и изящным. К тому же, это простой способ убедиться, что ты хорошо одет, не ломая при этом голову. Конечно, все элементы образа должны быть в идеальном состоянии и хорошо тебе подходить.

Координация может касаться цветов, материалов или буквально ношения, как в случае со знаменитыми спортивными костюмами, состоящими из пары брюк и куртки из одного материала и цвета. Когда ты одеваешь скоординированный образ, то достигаешь эффекта, похожего на монохромность, позволяющего выглядеть чуть более элегантным и изящным. К тому же, это простой способ убедиться, что ты хорошо одет, не ломая при этом голову. Конечно, все элементы образа должны быть в идеальном состоянии и хорошо тебе подходить. Не используй неправильные материалы. Спортивная одежда удобна и не слишком структурирована, что хорошо, но не является примером нарядности. Если ты не будешь осторожным, твой образ может показаться слишком неопрятным, или ты можешь выглядеть так, будто вышел из дома в пижаме. Поэтому выбирай материалы лучшего качества, которые позволят твоим базовым вещам быть крепкими и устойчивыми, а также хорошо облегать твое тело и иметь определенную структуру, чтобы они не теряли свою форму.



Стильно одеваться можно и в спортивное – если следовать нескольким советам / Фото lookstudio@ freepik