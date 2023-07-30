Толстовки, спортивные штаны, футболки и кроссовки были созданы для спорта – но сейчас они являются основными элементами повседневного стиля со многими возможностями и разнообразием. Например, даже классический костюм может приобрести спортивный вид, если вместо классических туфель и рубашки ты возьмешь кроссовки и свитшот.
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И да, у миллионеров тоже бывают моменты, когда они ищут менее формальный или серьезный стиль – и тогда они обращаются к спортивным элементам как к отправной точке для создания разных нарядов. Образ теннисистов в рубашке поло и шортах является отличным примером, как спортивная одежда может быть повседневной и может помочь создать эффект Old Money без лишних усилий и без костюма.
Спортивная одежда миллионеров: 5 советов, чего следует избегать
- Не отказывайся от скоординированных образов. Координация может касаться цветов, материалов или буквально ношения, как в случае со знаменитыми спортивными костюмами, состоящими из пары брюк и куртки из одного материала и цвета. Когда ты одеваешь скоординированный образ, то достигаешь эффекта, похожего на монохромность, позволяющего выглядеть чуть более элегантным и изящным. К тому же, это простой способ убедиться, что ты хорошо одет, не ломая при этом голову. Конечно, все элементы образа должны быть в идеальном состоянии и хорошо тебе подходить.
- Не используй неправильные материалы. Спортивная одежда удобна и не слишком структурирована, что хорошо, но не является примером нарядности. Если ты не будешь осторожным, твой образ может показаться слишком неопрятным, или ты можешь выглядеть так, будто вышел из дома в пижаме. Поэтому выбирай материалы лучшего качества, которые позволят твоим базовым вещам быть крепкими и устойчивыми, а также хорошо облегать твое тело и иметь определенную структуру, чтобы они не теряли свою форму.
Стильно одеваться можно и в спортивное – если следовать нескольким советам / Фото lookstudio@ freepik
- Не бери спортивную одежду только для тренировок. Спортивная одежда предназначена не только для тренировок, поэтому нет смысла носить ее только для создания спортивных образов. Один из способов получить больше от этих вещей, но при этом выглядеть более изысканно – это сочетать их с неспортивными вещами. Например, надень свитшот со строгими брюками, футболку с костюмом, брюки с пиджаком или кроссовки с джинсами и рубашкой на пуговицах. Главное – соблюсти баланс между этими элементами, чтобы все не походило на небрежное.
- Не пренебрегай кроссовками. Грязная, рваная, потрепанная, потертая и чрезмерно изношенная спортивная обувь недопустима. Необязательно покупать новую пару, просто ухаживай за теми, что у тебя уже есть, регулярно чисть их, стирай шнурки и храни в месте, где они не будут повреждены. Если хочешь создать повседневный эффект, соответствующий стилю Old Money, твои кроссовки должны быть всегда чистыми и ухоженными.
- Не забудь добавить цвет. Нейтральные цвета могут помочь спортивным образам приобрести несколько более утонченный вид и с оттенком спокойной роскоши. Но – стоит добавить элементы цвета, чтобы сделать их более интересными. Достичь этого можно двумя способами: с помощью согласованного по цвету образа (например, с парой брюк и курткой немного более смелого цвета) или с помощью небольших деталей, таких как аксессуар, контрастная рубашка или футболка с принтом.