Речь идет о сверхновой 1987A (SN 1987A), являющейся остатком огромного космического взрыва, разорвавшего массивную звезду. Она расположена в галактике-спутнике Млечного Пути – Большом Магеллановом Облаке (БМО).

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Как образовалась сверхновая "конфорка"

От нас до 1987A – около 160 000 световых лет. Но наши телескопы могут заметить, что эта сверхновая окружена сгустками светящейся водородной плазмы. И это давняя загадка в астрофизике.

Однако теперь исследователи из Мичиганского университета рассказали, как ковалось это "ожерелье из жемчуга". Они считают, что структура связана со способом создания контражуров – это пушистые белые полосы, которые оставляют в небе самолеты.



Сверхновая 1987A, как ее видят космические телескопы / Фото Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope

Это происходит так: воздушные потоки с каждого крыла самолета закручиваются в спирали друг в друга, это создает разрывы в том, что в противном случае было бы плавными линиями облаков, видимыми сквозь водяной пар в выхлопе реактивного самолета.

А с помощью параллели с самолетом исследователи могут предсказать количество сгустков, которые можно будет увидеть вокруг остатка сверхновой.

К слову, SN 1987A стала первой сверхновой, видимой невооруженным глазом со времен открытия Кеплером сверхновой в 1604. Но только в этом году, в 2024, благодаря космическому телескопу Уэбб (JWST) люди смогли определить, что в основе SN 1987A на самом деле лежит нейтронная звезда.

SN 1987A, как ее видит JWST / Изображение NASA, ESA, CSA

Ученые предполагают, что кольцо газа, которое окружало материнскую звезду, что взорвалась и образовала SN 1987A, образовалось в результате слияния двух звезд. Слияние вырвало из обеих звезд водород в космос.

и образовала SN 1987A, образовалось в результате слияния двух звезд. Слияние вырвало из обеих звезд водород в космос. Это произошло еще за десятки тысяч лет до формирования сверхновой, и в этом промежутке до звездного взрыва сильные звездные ветры из высокоскоростных заряженных частиц, которые исходили от звезды, обдували водород.

из высокоскоростных заряженных частиц, которые исходили от звезды, обдували водород. Это и могло сформировать сгустки водорода вокруг звезды еще до того, как она стала сверхновой. Другими словами, жемчужины, которые украшают SN 1987A, могли существовать еще до того, как случилась сверхновая.

Чтобы подтвердить эту историю, команда Мичиганского университета создала сложную симуляцию, которая в итоге предсказала, что SN 1987A должна быть украшена 32 жемчужинами, что приятно близко к 30 сгусткам водорода, которые сейчас там наблюдаются.