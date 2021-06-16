Сын покрыл свое тело гримом, чтобы мама могла увидеть его без татуировок: ее реакция шокирует

У нашего нового героя, Дэнни Стала, более 72 татуировки. Рисунками покрыты ноги, руки, часть груди, шеи. Даже на лице у парня есть 9 татуировок и 1 на задней части черепа. Поэтому он решил удивить маму, которая уже давно не видела своего сына без рисунков. Для этого он загримировался полностью. Ее реакция бесценна!

В недавнем эпизоде ​​шоу Truly's Transformed 27-летний парень, который сделал первую татуировку в 18 лет, решает покрыть свое тело гримом. Над ним поработали профессионалы, чтобы мама героя могла снова увидеть своего сына без рисунков на теле. Денни удалось не на шутку удивить ее.

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"Если бы я проснулся без татуировок, я бы, наверное, почувствовал себя обычным братом. "Эй как дела? Меня зовут Чад. Пойдем на пляж". Нет, я бы это возненавидел", – признается он.

Визажистка Рейвен начинает с нанесения цветового корректора практически на все тело Денни. Затем накладывает поверх него пигмент, который соответствует тону его кожи. Затем она позволяет ему застыть и повторяет.

"Он действительно имеет хороший вид. Нам удалось вернуть на его лицо много природных мужских контуров", – добавляет она.

Смотри на видео, как происходила трансформация Дэнни:

Без татуировок Дэнни напоминает Кена

"Черт возьми, я выгляжу, как долбанная кукла Кена. Это так странно! Мне не нравится... Это не для меня", – признается он, когда видит результат.

Он добавил, что не ожидал, что это будет иметь настолько безумный и реалистичный вид. Затем Дэнни идет, чтобы продемонстрировать новый вид своей матери Робин. Она, к слову, не сразу же привыкла к татуировкам на его лице. И вообще первую татуировку он сделал без ее разрешения.

Я не узнаю тебя! Ты имеешь совсем другой вид! Мне не нравится... Я скучаю по твоим татуировками. Потому что это ты. Они соответствуют твоей личности,

– говорит шокированная мама.

Никто не ожидал, что реакция мамы Дэнни будет именно такой. Но это в лишний раз доказывает, что родители любят нас разными.

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