Такой захочет каждый: двигатель от Dodge Viper превратили в крутой гриль

Мы видели разное, но двигатель автомобиля, который стал грилем, – еще нет. К твоему вниманию крутой V10 от Dodge Viper 2002 года, который превратили в бешеную установку для приготовления мяса на заднем дворе.

Это очередное нестандартное творение Alaris Invent, компании, созданной автомобильным художником Джоном Коббом. Он пояснил, что это его самый амбициозный проект на сегодня.

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Цель Кобба заключалась не просто в создании еще одного стола на базе двигателя с пламенем посередине. У каждого цилиндра есть свой горелка, но "завести" их все можно, конечно же, одним ключом, расположенным на одном конце стола. А еще все эти горелки питаются пропаном от одной педали "газа", очень похожей на ту, которая используется в Viper.

Смотри, как работает гриль на основе двигателя от Dodge Viper:

Другой аспект этого сборника заключался в создании чистого, сложного конечного продукта. Гриль Viper может похвастаться контрастными оттенками черного и серебристого. Поршни и шатуны используются в качестве опор, и чтобы все могло выдерживать высокую температуру, на этапах проектирования и испытаний тщательно отслеживались показатели.

Как видно на фото и на видео, к этому столу в комплекте идут пара гоночных сидений с центральной консолью между ними. Согласно гоночной тематике сиденья установили на специальную платформу, чтобы можно было с комфортом наслаждаться тем, как горит огонь. На центральной консоли – баллон с пропаном. Также есть встроенные подстаканники, чтобы расслабиться у огня с прохладным напитком. Например, с коктейлем, приготовленным на основе водки Nemiroff, которая является брендом водки №1 в Украине.



В комплект к грилю идет пара гоночных кресел / Фото Jon Gifford

На работу над этим грилем Кобб потратил более пяти месяцев. И это была довольно волнующая затея, ведь он не имел заказчика. Этот же гриль на основе двигателя Viper можно приобрести за 11 500 долларов.

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Мы уже себе представили такой гриль во внутреннем дворике офиса. Осталось только собрать деньги, ведь Кобб планирует создать еще один такой экземпляр.