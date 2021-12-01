Техники поцелуев, которые гарантированно сведут с ума каждую женщину

Ищешь в сети инструкцию, которая поможет целовать свою партнершу так, чтобы она сошла с ума? Приветствуем, ты ее уже нашел. С помощью этих советов можно будет подарить максимум удовольствия от этого приятного занятия.

К твоему вниманию 5 простых и эффективных техник поцелуев. Они не только сведут с ума твою возлюбленную, но и подарят незабываемое удовольствие вам обоим. Так что айда целоваться!

Примечательно Национальный день клюквы: крутые коктейли, на которые вдохновила эта ягода

1. Повторяй ее движения

Если у вас разные техники поцелуев, чтобы избежать конфликта и хорошо провести время, позволь ей сначала поцеловать тебя. После этого повтори то, что только что пережил. Делай то, что делает она, и наслаждайся. В следующий раз, когда ты инициируешь поцелуй, делай то, что тебе нравится. И есть очень высокие шансы на то, что она попытается повторить твой стиль.

Этот совет особенно актуален для тех пар, которые только начали свои отношения. Так вы сможете лучше узнать друг друга.



Попробуй повторить то, что ей нравится / Фото Dainis Graveris

2. Целуй ее, когда она лежит

Очень романтичным считается поцелуй лежа. Но в этом случае мы не говорим об обычном варианте, когда ваши лица друг у друга. Пусть твоя партнерша ляжет головой тебе на колени, а ты наклонишься к ней. Поверь, от такого варианта поцелуя не откажется ни одна.

Более того, часто такие поцелуи можно увидеть в романтических лентах. Так что будь уверен, твоя девушка уже не раз представляла себя на месте главной героини. Главное, чтобы в ее мечтах был таки ты, а не Ченнинг Татум.

3. Не забывай о ее шее

Для женщин, как и для мужчин – шея очень эрогенная зона. Так что нужно не забывать о ней, если ты хочешь подарить ей незабываемое удовольствие. Главное – позаботиться о том, чтобы твоя трехдневная щетина не слишком раздражала ее кожу в этой зоне. Она, если ты не знал, очень нежна.

Можешь немного поэкспериментировать с вакуумом или покусыванием. Но будь осторожен, чтобы не оставить множество следов на ее шее.

4. Французский поцелуй в действии

Французский поцелуй очень страстный. Но здесь есть важный момент, который почему-то активно игнорируют: его нужно делать медленно. Дразни ее, массируй ее губы своим языком. Пусть она буквально пылает от желания.

И хотя французский поцелуй считается достаточно влажным, позаботься о том, чтобы не затопить соседей снизу. Договорились?



Будь страстным, но не пытайся ее съесть / Фото Vince Fleming

5. Касайся кожи ее головы

Еще один чрезвычайно важный момент во время поцелуев – прикосновения. Проводи руками по ее волосам, касайся кожи головы. Помассируй ее голову, а не просто держись за нее. Помни, что кожа на ней тоже очень чувствительна.

Вместо этого лучше отказаться от таскания своей партнерши за волосы. Пора наконец-то избавиться от клише, которыми буквально кишат эротические фильмы. Поверь, это нравится очень небольшому проценту женщин.

Это интересно Поза "Ложки": почему полезно использовать ее не только для секса, но и для сна

Напоследок напомним, что поцелуи, как и секс, должны доставлять вам обоим удовольствие. Поэтому обрати внимание на ее реакции. Это позволит тебе понять, что ты делаешь правильно, а что – не совсем.