На этот раз она решила выложить в инстаграме игривое фото. На нем красавица позирует в крохотном бикини, позволяющем вдоволь налюбоваться ее пышным бюстом. Гарантируем, тебе понравится!

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"У меня много любви, но не для тебя", – написала она под публикацией.

Поклонники Инес Троккьи в восторге от нее. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев, которые они оставили под постом телеведущей. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты заставляешь мое сердце биться почаще";

"Какая роскошная киса";

"Какая же ты красивая";

"Ты с каждым днем ​​становишься еще очаровательнее";

"Вау, от тебя просто невозможно оторвать взор";

"Ты очень сексуальна";

"Соблазнительная и потрясающая";

"Шикарное фото, красивая модель, шикарная Инесс".



Инес Троккья взбудоражила сеть горячим фото / Фото с инстаграма Троккья

Наслаждайся Модель Эмма Милтон похвасталась безупречными формами в крошечном бикини