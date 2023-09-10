Но – с акцентом на универсальность и удобство. Вот три обязательных элемента, которые помогут тебе оставаться в тренде в течение осенних месяцев.
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Земляные и нейтральные тона: идеальная осенняя палитра
Осенью доминируют цвета, показывающие естественные оттенки ландшафта: коричневые, бежевые, оливково-зеленые и пепельные апельсины. Эти теплые землистые тона идеально подходят для создания элегантных и неподвластных времени нарядов. Выбирай одежду этих цветов и комбинируй ее для создания изысканного и сбалансированного образа.
Клетчатые принты: классика, которая никогда не выходит из моды
Клетчатые принты возвращаются, и это несомненный выбор для осени. От культовой шотландки до более сдержанной клетки – эта тенденция охватывает рубашки, пиджаки и пальто, добавляя нотку элегантности и изысканности любому наряду. Клетчатые принты универсальны и адаптируются к разным стилям, что делает их обязательным элементом осеннего гардероба.
Трикотаж: комфорт и стиль в одном изделии
Когда температура падает, трикотаж становится незаменимым союзником. Шерстяные джемпера, кардиганы и вязаные шарфы – ключевые элементы, которые придадут тепла и текстуры осенним ансамблям. Тренд, который получил популярность в последние годы – оверсайз. Эти удобные вещи свободного кроя идеально подходят для создания спокойного стильного образа.
Осенние тренды мужской моды / Фото senivpetro@freepik
Бонусный совет: обувь и аксессуары – детали, имеющие значение
В мире мужской моды всё решают детали. В этом осеннем сезоне обувь и аксессуары будут также завершать твой образ. Вот несколько советов, которые помогут не отставать от трендов.
- Ботинки с низкими голенищами и шнуровкой – это универсальный и стильный вариант на все случаи жизни. Сочетай их с джинсами или брюками для создания повседневного или полуофициального образа. Также ботинки челси – еще один популярный и удобный вариант, идеально подходящий для прохладных осенних дней. Кожаные ботинки на толстой подошве идеально подойдут для смелого и индивидуального стиля.
- Аксессуары – тонкий, но эффективный способ придать стиля и индивидуальности нарядам. В этом сезоне вязаные шапки – популярный выбор, защищающий от холода, добавляя при этом современный и непринужденный штрих к образу. Выбирай нейтральные цвета или простые принты, чтобы они легко сочетались с остальными нарядами. Шарфы также являются обязательным осенним аксессуаром. Можно выбрать цвета и узоры, которые дополнят твой трикотаж, создавая гармоничный и уютный образ.